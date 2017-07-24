Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30475865/
24 июля 2017, 12:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

ФИА продолжает ужесточать правила для исключения сжигания масла в топливе

ФИА продолжает ужесточать правила, дабы исключить для команд лазейки, которые бы позволили сжигать в топливе масло для увеличения мощности двигателя.

Хотя на 2018 год уже были согласованы правила, касающиеся запрета на сжигание масла в топливе, ФИА внесла в них некоторые дополнения, чтобы гарантировать, что команды не смогут обойти регламент.

В технической директиве, направленной командам перед Гран-при Венгрии, ФИА напомнила, что предел потребления болидом масла на каждые 100 км дистанции не должен превышать отметки в 0,6 литра, сообщает Autosport. Этот предел был согласован ранее, однако в своём письме ФИА отметила, что с 2018 года данное указание подлежит строгому соблюдению.

Федерация, однако, признала, что в текущем сезоне соблюдать это правило для некоторых производителей будет проблематично. Поэтому до конца текущего сезона для каждого нового двигателя установлен лимит потребления масла в 0,9 литра на 100 км.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера