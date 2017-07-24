ФИА продолжает ужесточать правила для исключения сжигания масла в топливе

Хотя на 2018 год уже были согласованы правила, касающиеся запрета на сжигание масла в топливе, ФИА внесла в них некоторые дополнения, чтобы гарантировать, что команды не смогут обойти регламент.



В технической директиве, направленной командам перед Гран-при Венгрии, ФИА напомнила, что предел потребления болидом масла на каждые 100 км дистанции не должен превышать отметки в 0,6 литра, сообщает Autosport. Этот предел был согласован ранее, однако в своём письме ФИА отметила, что с 2018 года данное указание подлежит строгому соблюдению.

Федерация, однако, признала, что в текущем сезоне соблюдать это правило для некоторых производителей будет проблематично. Поэтому до конца текущего сезона для каждого нового двигателя установлен лимит потребления масла в 0,9 литра на 100 км.