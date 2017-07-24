ФИА продолжает ужесточать правила для исключения сжигания масла в топливе
ФИА продолжает ужесточать правила, дабы исключить для команд лазейки, которые бы позволили сжигать в топливе масло для увеличения мощности двигателя.
Хотя на 2018 год уже были согласованы правила, касающиеся запрета на сжигание масла в топливе, ФИА внесла в них некоторые дополнения, чтобы гарантировать, что команды не смогут обойти регламент.
В технической директиве, направленной командам перед
Федерация, однако, признала, что в текущем сезоне соблюдать это правило для некоторых производителей будет проблематично. Поэтому до конца текущего сезона для каждого нового двигателя установлен лимит потребления масла в 0,9 литра на 100 км.
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