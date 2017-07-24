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24 июля 2017, 12:22 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Штайнер отметил профессионализм Джовинацци

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер похвалил Антонио Джовинацци, который получил возможность провести семь пятничных тренировок с американской командой.

Первую практику итальянец отработал в Сильверстоуне.

«Он солидный гонщик, и он быстр. Мы видели это в прошлом году по его выступлениям в GP2. Он хороший парень, и он очень зрел и профессионален.

Мы не ожидали ничего странного в его исполнении, поскольку он хоть и новобранец, но не такой уж новичок. Я не знаю, сколько дней он отработал с “Заубером” на предсезонных тестах, но он провёл с ними две гонки, имеет небольшой опыт пилотирования болида “Феррари”, так что это достаточно солидно», — цитирует Штайнера Crash.
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