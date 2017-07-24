В «Рено» официально подтвердили тесты Кубицы в Венгрии 2 августа

Поляк сможет 2 августа испытать болид R.S.17 на трассе. До этого Кубица тестировал болид E20 образца 2012 года 7 июня в Валенсии и 12 июля во Франции.



«Первые два дня тестов позволили нам с Робертом собрать большой объём информации. Предстоящие тесты R.S.17 на “Хунгароринге” позволят нам получить подробные и точные данные с текущим автомобилем в репрезентативных условиях. После этого мы проанализируем полученную информацию, чтобы понять, при каких условиях Роберт, возможно, сможет вернуться (в Ф-1) в последующие годы», — сказал босс «Рено» Сириль Абитебуль, слова которого приводятся в пресс-релизе команды.