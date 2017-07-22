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22 июля 2017, 15:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

ФИА объяснила выбор «гало» в развёрнутом письме

ФИА опубликовала письмо с развёрнутым объяснением решения ввести «гало» в Формуле-1 начиная с сезона-2018.

<span class=error>ФИА</span> опубликовала письмо с развёрнутым объяснением решения ввести гало в Формуле-1 начиная с сезона-2018. Увеличить
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«Тяжесть инцидентов ясно дала ФИА понять, что поиск решения по смягчению лобовых ударов в районе кокпита должен быть нашим приоритетом.

Сосредоточившись на трёх основных типах риска — столкновении между машинами, машиной и ограждениями и внешними предметами, мы провели тесты. Они выявили, что при столкновении двух болидов «гало» выдерживал статическую нагрузку, в 15 раз превышающую вес болида. Что существенно снижало риск травм.

Также «гало» в большинстве случаев предотвращал контакт шлема со стеной. Наконец, он успешно отражал летящие в кокпит крупные предметы и лучше стал отражать мелкие. Кроме того, череда тестов показала, что видимость была практически не затронута. Проблем с покиданием кокпита из-за «гало» тесты также не выявили.

Теперь последний вариант «гало» будет усовершенствоваться усилиями команд, пилотов и ФИА, — говорится в письме.
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