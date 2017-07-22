Алонсо поздравил «Рено» с сорокалетием выступлений в Формуле-1
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо поздравил в сорокалетием выступлений в Ф-1 «Рено», с которым завоевал свои титулы.
«Я шесть лет выступал за «Рено» и ещё один год провёл
Им не интересно. Они думают, что технологии автоспорта не заинтересуют обычных клиентов, или они просто не готовы, или не талантливы. А команды вроде «Рено» выступают и в Ф-1, и в ралли, и в других дисциплинах. Это здорово для нас — гонщиков и фанатов автоспорта, — цитирует Алонсо Crash.
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