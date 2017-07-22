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22 июля 2017, 15:36 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо поздравил «Рено» с сорокалетием выступлений в Формуле-1

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо поздравил в сорокалетием выступлений в Ф-1 «Рено», с которым завоевал свои титулы.

«Я шесть лет выступал за «Рено» и ещё один год провёл тест-пилотом. Это фантастическая команда и фантастический производитель, ведь многие производители дорожных автомобилей не приходят в автоспорт.

Им не интересно. Они думают, что технологии автоспорта не заинтересуют обычных клиентов, или они просто не готовы, или не талантливы. А команды вроде «Рено» выступают и в Ф-1, и в ралли, и в других дисциплинах. Это здорово для нас — гонщиков и фанатов автоспорта, — цитирует Алонсо Crash.
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