Хаас: Медовый месяц «Хааса» с Формулой-1 окончен

«Хаас» проводит в серии второй сезон.

«Я бы сказал, что медовый месяц окончен, и начинается сложная часть совместной жизни. Формула-1 это вызов, тут не бывает легко. Приезжая на этап каждые две недели и видя, как ускользают возможности, ты знаешь, что должен работать больше, чтобы достичь желаемого.

Выступать на таком уровне не просто. Твои соперники всегда готовы так же, как ты, если не лучше. Надо выбирать стратегии. Смотреть, на что способен ты и на что они. И искать разницу, которую можно использовать себе в преимущество, — приводит слова Хааса F1i.