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22 июля 2017, 12:54 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф: Проводя 20 гонок Формулы-1 в год, мы сохраняем их эксклюзивность

Глава «Мерседеса» Тото Вольф не видит проблемы в трёх европейских этапах подряд, которые пройдут в сезоне-2018 во Франции, Австрии и Великобритании.

Также Вольф считает ненужным увеличение количества этапов в сезоне.

«Всё не так сложно. Конечно, три этапа подряд доставляют трудности, но переезды будут в пределах Европы, и мы не будем менять часовых поясов. Бывали логистические вызовы и посложнее.

Важно найти верное количество гонок. Проводя около 20 гонок, мы сохраняем их эксклюзивность. Нет нужды насыщать рынок новыми гонками, — приводит слова Вольфа Motorsport-Total.
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