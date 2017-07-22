Вольф: Проводя 20 гонок Формулы-1 в год, мы сохраняем их эксклюзивность
Глава «Мерседеса» Тото Вольф не видит проблемы в трёх европейских этапах подряд, которые пройдут в сезоне-2018 во Франции, Австрии и Великобритании.
Также Вольф считает ненужным увеличение количества этапов в сезоне.
«Всё не так сложно. Конечно, три этапа подряд доставляют трудности, но переезды будут в пределах Европы, и мы не будем менять часовых поясов. Бывали логистические вызовы и посложнее.
Важно найти верное количество гонок. Проводя около 20 гонок, мы сохраняем их эксклюзивность. Нет нужды насыщать рынок новыми гонками, — приводит слова Вольфа
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter