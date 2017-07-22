Вольф: Проводя 20 гонок Формулы-1 в год, мы сохраняем их эксклюзивность

Также Вольф считает ненужным увеличение количества этапов в сезоне.

«Всё не так сложно. Конечно, три этапа подряд доставляют трудности, но переезды будут в пределах Европы, и мы не будем менять часовых поясов. Бывали логистические вызовы и посложнее.