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21 июля 2017, 19:44 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Хаас» сохранит Грожана и Магнуссена на следующий сезон

Джин Хаас, владелец команды Формулы-1 «Хаас», заявил, что в следующем сезоне за рулём болидов будет выступать та же пара пилотов, что и в нынешнем чемпионате.

Джин <span class=error>Хаас</span> владелец команды Формулы-1 <span class=error>Хаас</span> заявил что в следующем сезоне за рулём болидов будет выступать та же пара пилотов что и в нынешнем чемпионате. Увеличить
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«Кевин Магнуссен способен набирать очки, и это было ключевым фактором, когда мы пригласили его в команду. И Ромен, и Кевин могут зарабатывать очки, и сейчас у нас 29 баллов. Приблизительно в это же время в прошлом году у нас также было 29 очков, но затем мы не набрали ничего.

Так что если мы наберём 29 очков в следующих гонках, то у нас получится отличный чемпионат. Думаю, что мы можем набрать это количество. В следующем чемпионате мы будем выступать с теми же пилотами, что и в этом. Учитывая это, а также другие аспекты нашего постоянства, в 2018 году мы должны быть лучше, — приводит слова Хааса официальный сайт Формулы-1.
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