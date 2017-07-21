«Хаас» сохранит Грожана и Магнуссена на следующий сезон

«Кевин Магнуссен способен набирать очки, и это было ключевым фактором, когда мы пригласили его в команду. И Ромен, и Кевин могут зарабатывать очки, и сейчас у нас 29 баллов. Приблизительно в это же время в прошлом году у нас также было 29 очков, но затем мы не набрали ничего.

Так что если мы наберём 29 очков в следующих гонках, то у нас получится отличный чемпионат. Думаю, что мы можем набрать это количество. В следующем чемпионате мы будем выступать с теми же пилотами, что и в этом. Учитывая это, а также другие аспекты нашего постоянства, в 2018 году мы должны быть лучше, — приводит слова Хааса официальный сайт Формулы-1.