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21 июля 2017, 18:44 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В «Пирелли» объяснили причины проблем «Феррари» на ГП Великобритании

В минувшие выходные на Гран-при Великобритании пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен потеряли четвертое и второе места соответственно из-за проколов шин в конце гонки.

В минувшие выходные на <nobr>Гран-при </nobr>Великобритании пилоты <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> и <span class=error>Кими</span> Райкконен потеряли четвертое и второе места соответственно <nobr>из-за </nobr>проколов шин в конце гонки. Увеличить
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В этой связи «Пирелли» начало расследование, результаты которого были опубликованы в официальном пресс-релизе. И если проблема, с которой столкнулся Себастьян Феттель, уже определена, то причина, повлёкшая прокол шины на болиде Райкконена, требует дополнительных тестов.

Что касается немца, то левая передняя шина на его машине пострадала из-за медленного прокола, дальнейшее её использование привело к окончательному износу резины, что и стало причиной потери немцем трёх позиций.
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