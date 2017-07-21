В «Пирелли» объяснили причины проблем «Феррари» на ГП Великобритании
В минувшие выходные на
Гран-при Великобритании пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен потеряли четвертое и второе места соответственно из-за проколов шин в конце гонки.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© AP 2017
В этой связи «Пирелли» начало расследование, результаты которого были опубликованы в официальном
Что касается немца, то левая передняя шина на его машине пострадала
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter