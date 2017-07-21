В «Пирелли» объяснили причины проблем «Феррари» на ГП Великобритании

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В этой связи «Пирелли» начало расследование, результаты которого были опубликованы в официальном пресс-релизе. И если проблема, с которой столкнулся Себастьян Феттель, уже определена, то причина, повлёкшая прокол шины на болиде Райкконена, требует дополнительных тестов.