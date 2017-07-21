В «Хонде» пояснили возникновение проблем с надёжностью мотора

«Были многие вещи, которые мы не могли отследить в тестах на стенде, так что это нормально, что необходимо проверять некоторые функции в работе мотора на машине.



Топливный бак является одним из самых крупных элементов. У нас есть стенд для его тестирования, однако на нём невозможно воспроизвести перегрузки и силы, которые действуют на трассе.



Конечно, в дизайне мы должны учитывать реальные условия в теории, но иногда это не удаётся, вот почему у нас были проблемы с масляным баком.



Вторая проблема была связана с вибрациями. На динамометре модель жёстче и тяжелее, поэтому не возникают синхронизированные вибрации. Но на автомобиле, с учётом работы коробки передач и шин, гораздо более низкий уровень инертности. Низкая инертность не всегда порождает вибрации, но это совершенно отлично от условий на стенде, именно поэтому у нас возникли большие вибрации на болиде», — цитирует Хасегаву Crach.