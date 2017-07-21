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21 июля 2017, 13:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Ферстаппен: Я бы сравнил трассу в Венгрии с Монако без стен

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий к Гран-при Венгрии.

«Слишком рано говорить, как мы будем работать в Венгрии, но мы постоянно совершенствуемся, пытаясь добиться лучшего равновесия и лучшей прижимной силы. К счастью, не так много длинных прямых.

Это отличная трасса, особенно для прохождения на машине Ф-1. Это на самом деле довольно узкая трасса, с высокими скоростями, на которой весело гоняться. Я бы сравнил её с Монако без стен, но она всё равно намного уже других трасс, на которых мы гоняемся.

В этом году у нас лучшее сцепление с трассой, поэтому, возможно, вы увидите немного другие траектории прохождения трассы по сравнению с прошлым годом», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
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