Ферстаппен: Я бы сравнил трассу в Венгрии с Монако без стен

«Слишком рано говорить, как мы будем работать в Венгрии, но мы постоянно совершенствуемся, пытаясь добиться лучшего равновесия и лучшей прижимной силы. К счастью, не так много длинных прямых.



Это отличная трасса, особенно для прохождения на машине Ф-1. Это на самом деле довольно узкая трасса, с высокими скоростями, на которой весело гоняться. Я бы сравнил её с Монако без стен, но она всё равно намного уже других трасс, на которых мы гоняемся.



В этом году у нас лучшее сцепление с трассой, поэтому, возможно, вы увидите немного другие траектории прохождения трассы по сравнению с прошлым годом», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».