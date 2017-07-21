Марко раскритиковал решение ФИА о внедрении «гало»

«Это решение идёт вразрез с ДНК Формулы-1. Технически оно также не созрело. Если пострадавшего пилота придётся вытаскивать из машины или болид будет гореть, то всё ещё нет чётких сведений относительно того, становится ли кокпит ещё более опасным», — цитирует Марко немецкое издание Bild.

19 июля ФИА утвердила внедрение «гало» со следующего сезона, несмотря на то что большинство команд выступили против этого.