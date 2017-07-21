Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30452897/
21 июля 2017, 11:06 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Марко раскритиковал решение ФИА о внедрении «гало»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко вслед за коллегами из «Мерседеса» подверг критике решение ФИА внедрить в Формуле-1 систему защиты копита «гало» с 2018 года.

«Это решение идёт вразрез с ДНК Формулы-1. Технически оно также не созрело. Если пострадавшего пилота придётся вытаскивать из машины или болид будет гореть, то всё ещё нет чётких сведений относительно того, становится ли кокпит ещё более опасным», — цитирует Марко немецкое издание Bild.

19 июля ФИА утвердила внедрение «гало» со следующего сезона, несмотря на то что большинство команд выступили против этого.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера