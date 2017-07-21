Руководство Ф-1 и «Сильверстоуна» проведут переговоры в конце года
Британский клуб гонщиков (BRDC), владеющий автодромом «Сильверстоун» намерен провести переговоры с руководством Формулы-1, которые помогли бы найти компромисс между структурами и сохранить
Гран-при Великобритании на этой трассе.
«Мы сядем с руководством Liberty за переговоры когда всё успокоится, возможно, в конце года. У нас, как и у них, будет больше времени. Я уверен, что
Того же мнения придерживается и коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес:
«Наш план состоит в том, чтобы начать переговоры по завершению текущего чемпионата», — заявил Братчес.
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