«Форс Индия» начала переговоры о продлении контракта с Пересом

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«Мы уже начали переговоры о продлении контракта. С новыми пилотами я предпочитаю разговаривать попозже, с теми, кого хочу оставить, — пораньше. Чеко очень талантливый и опытный пилот, и я рад, что Эстебан давит на него. Мне нравится верить, что мои пилоты счастливы в команде. Мы даём им хорошие машины.

Будь место в «Мерседесе» или «Феррари», конечно, они бы использовали такой шанс. Я не стану стоять на пути. Но в ином случае лучшая машина у нас. Мы даём им комфортную атмосферу. Им нравятся команда и коллеги. Так зачем уходить? — приводит слова Малльи Autosport.