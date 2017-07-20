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20 июля 2017, 18:30 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Форс Индия» начала переговоры о продлении контракта с Пересом

«Форс Индия» начала переговоры по новому контракту с Серхио Пересом. Соглашение мексиканца истекает в конце нынешнего сезона. Владелец команды Виджай Маллья считает, что Перес останется, если не получит приглашения из топ-команды.

Форс Индия начала переговоры по новому контракту с <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Пересом</span>. Увеличить
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«Мы уже начали переговоры о продлении контракта. С новыми пилотами я предпочитаю разговаривать попозже, с теми, кого хочу оставить, — пораньше. Чеко очень талантливый и опытный пилот, и я рад, что Эстебан давит на него. Мне нравится верить, что мои пилоты счастливы в команде. Мы даём им хорошие машины.

Будь место в «Мерседесе» или «Феррари», конечно, они бы использовали такой шанс. Я не стану стоять на пути. Но в ином случае лучшая машина у нас. Мы даём им комфортную атмосферу. Им нравятся команда и коллеги. Так зачем уходить? — приводит слова Малльи Autosport.
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