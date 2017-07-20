«Не стоит ставить крест на карьере Квята в «Формуле-1»

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал антигероем десятого этапа в календаре «Формулы-1» — Гран-при Великобритании. В самом начале гонки он столкнулся со своим напарником по команде Карлосом Сайнсом — младшим. Квят стоял впереди Сайнса на две позиции, но к девятому повороту Карлос поравнялся с напарником и обогнал его по внешней траектории. В скоростной связке Даниил контратаковал, заехал двумя колесами на искусственное покрытие, потерял контроль над машиной и в итоге протаранил соперника. Испанец сошел с дистанции, а россиянин получил за этот инцидент два штрафных балла (теперь у него их девять из 12). В случае если Квят наберет еще три штрафных балла, он будет автоматически дисквалифицирован на один этап.

Учитывая другие неудачи нашего пилота в этом сезоне, многие эксперты вновь заговорили о том, что Даниил не соответствует уровню Королевских гонок. В десяти гонках нынешнего сезона на счету Квята всего два очка, в то время как в активе Сайнса 29 баллов. Однако пилотов, которые не борются за чемпионство, не стоит так однозначно судить по набранным очкам. Ведь в «Формуле-1» ключевую роль играет техника, и пилот, который попал не в ту команду, может полсезона не набирать очков. Идеальный пример: выступление Фернандо Алонсо в «Макларене». В этом сезоне двукратный чемпион мира завоевал первые баллы только на восьмом по счету Гран-при, но кто сможет назвать его плохим пилотом и потребовать его ухода?

Если судить по выступлениям в квалификациях, то тут счет между Квятом и Сайнсом равный — 5:5, что лишний раз говорит о том, что однозначного лидера в команде нет. Об этом «Известиям» рассказала бывший коммерческий директор команды «Формулы-1» «Катерхэм» Оксана Косаченко.

— Не думаю, что к Даниилу могут быть какие-то претензии со стороны его команды, — отметила Оксана Косаченко. — Он прекрасно выполняет свою работу и показывает отличное время. Ему не о чем беспокоиться. Я точно знаю, что со стороны руководства команды нет никаких разговоров по поводу его возможного ухода из коллектива. По скорости он не уступает Сайнсу, о чем красноречиво свидетельствуют результаты в квалификациях. В ближайшее время будет небольшой перерыв, который, несомненно, пойдет Дане на пользу. Уверена, он преодолеет полосу невезения в своей профессиональной карьере. А вопрос с продлением контракта пока обсуждать рано — к концу сезона все вопросы решатся сами собой. На мой взгляд, Даня продолжит представлять нашу страну в «Формуле-1».

По окончании сезона у Квята заканчивается контракт с «Торо Россо». По мнению первого российского основного пилота в истории «Формулы-1» Виталия Петрова, у Даниила есть все шансы остаться в команде.

— Даня в последнее время часто набирает штрафные баллы, — поделился своим мнением Петров. — Однако это вовсе не означает, что он плохой пилот. Скорее даже наоборот. Квят рискует, пытается сыграть на грани дозволенного ради достижения высокого результата. А в автоспорте это очень ценится. И пусть порой это не приносит положительного результата, в команде видят, кто из пилотов быстрее. Эпизод со столкновением с Сайнсом не будет иметь для Дани никаких последствий с точки зрения его дальнейшей карьеры. Это однозначно. У него есть все шансы остаться в команде на следующий год. Надеюсь, что в ближайших гонках он сможет набрать очки и вернуть себе уверенность.