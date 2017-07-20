«Не стоит ставить крест на карьере Квята в «Формуле-1»
Эксперты «Известий» Оксана Косаченко и Виталий Петров уверены, что российский пилот останется в «Королевских гонках» на следующий год.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал антигероем десятого этапа в календаре «Формулы-1» —
Учитывая другие неудачи нашего пилота в этом сезоне, многие эксперты вновь заговорили о том, что Даниил не соответствует уровню Королевских гонок. В десяти гонках нынешнего сезона на счету Квята всего два очка, в то время как в активе Сайнса 29 баллов. Однако пилотов, которые не борются за чемпионство, не стоит так однозначно судить по набранным очкам. Ведь в «Формуле-1» ключевую роль играет техника, и пилот, который попал не в ту команду, может полсезона не набирать очков. Идеальный пример: выступление Фернандо Алонсо в «Макларене». В этом сезоне двукратный чемпион мира завоевал первые баллы только на восьмом по счету
Если судить по выступлениям в квалификациях, то тут счет между Квятом и Сайнсом равный — 5:5, что лишний раз говорит о том, что однозначного лидера в команде нет. Об этом «Известиям» рассказала бывший коммерческий директор команды «Формулы-1» «Катерхэм» Оксана Косаченко.
— Не думаю, что к Даниилу могут быть
По окончании сезона у Квята заканчивается контракт с «Торо Россо». По мнению первого российского основного пилота в истории «Формулы-1» Виталия Петрова, у Даниила есть все шансы остаться в команде.
— Даня в последнее время часто набирает штрафные баллы, — поделился своим мнением Петров. — Однако это вовсе не означает, что он плохой пилот. Скорее даже наоборот. Квят рискует, пытается сыграть на грани дозволенного ради достижения высокого результата. А в автоспорте это очень ценится. И пусть порой это не приносит положительного результата, в команде видят, кто из пилотов быстрее. Эпизод со столкновением с Сайнсом не будет иметь для Дани никаких последствий с точки зрения его дальнейшей карьеры. Это однозначно. У него есть все шансы остаться в команде на следующий год. Надеюсь, что в ближайших гонках он сможет набрать очки и вернуть себе уверенность.
Для 23-летнего уроженца Уфы нынешний сезон в «Формуле-1» уже четвертый по счету. За это время Квят дважды финишировал в тройке призеров, а второе место на
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter