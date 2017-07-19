FIA приняла решение ввести «ореол» со следующего сезона «Формулы-1»

Напомним, что ранее пилот «Феррари» Себастьян Феттель отметил, что у него закружилась голова от новой система защиты, и посетовал на плохой обзор.

Отмечается, что во время голосования десять команд из десяти проголосовали против новой системы, однако FIA приняла решение внедрить ее по соображениям безопасности гонщиков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Halo system to appear on cars in 2018 F1 season, announces FIA <a href="https://t.co/hdDVIaHofw">https://t.co/hdDVIaHofw</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SkyF1?src=hash">#SkyF1</a> <a href="https://t.co/cOAEFMARld">pic.twitter.com/cOAEFMARld</a></p>— Sky Sports F1 ? (@SkySportsF1) <a href="https://twitter.com/SkySportsF1/status/887743135627051008">19 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>