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19 июля 2017, 22:00 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

FIA приняла решение ввести «ореол» со следующего сезона «Формулы-1»

FIA после заседания Стратегической группы приняла решение ввести «Ореол» со следующего сезона чемпионата, сообщает Autosport. Система создана для защиты головы пилота.

Напомним, что ранее пилот «Феррари» Себастьян Феттель отметил, что у него закружилась голова от новой система защиты, и посетовал на плохой обзор.

Отмечается, что во время голосования десять команд из десяти проголосовали против новой системы, однако FIA приняла решение внедрить ее по соображениям безопасности гонщиков.
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