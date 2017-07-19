FIA приняла решение ввести «ореол» со следующего сезона «Формулы-1»
FIA после заседания Стратегической группы приняла решение ввести «Ореол» со следующего сезона чемпионата, сообщает Autosport. Система создана для защиты головы пилота.
Напомним, что ранее пилот «Феррари» Себастьян Феттель отметил, что у него закружилась голова от новой система защиты, и посетовал на плохой обзор.
Отмечается, что во время голосования десять команд из десяти проголосовали против новой системы, однако FIA приняла решение внедрить ее по соображениям безопасности гонщиков.
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