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19 июля 2017, 21:59 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Уильямс», «Макларен» и «Хаас» провели тесты шин «Пирелли» на 2018 год

Команды Формулы-1 «Уильямс», «Макларен» и «Хаас» провели тесты покрышек «Пирелли» на сезон-2018. Компания получила 25 тестовых дней по ходу сезона, чтобы лучше подготовить свои шины к 2018 году. Все команды согласились принимать в них участие.

Гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл и резервный пилот «Хааса» Антонио Джовинацци проехали в сумме 103 круга на трассе «Сильверстоун», используя сухую, промежуточную и дождевую резину. Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн проехал 135 кругов на дождевой резине по трассе «Маньи-Кур», сообщает GP Update.
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