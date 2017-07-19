Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30437183/
19 июля 2017, 20:19 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Экс-менеджер «Уильямса» Стив Нильсен назначен спортивным директором «Формулы-1»

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Бывший менеджер команды «Уильямс» Стив Нильсен назначен на пост спортивного директора «Формулы-1», заявил управляющий директор спортивного отдела «Королевских гонок» Росс Браун.

Место Нильсена в «Уильямсе» займет бывший менеджер «Макларена» Дэйв Реддинг. Сообщается, что Нильсен приступит к работе 1 августа.

«Назначение Нильсена укрепит рабочую группу, которую мы создаем для взаимодействия с FIA и командами для определения структуры технических и спортивных правил для следующего периода “Формулы-1”. Основная сфера деятельности Стива касается спортивных и организационных вопросов, например, участие в заседаниях Спортивной рабочей группы», — приводятся слова Брауна на официальном сайте «Формулы-1».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
19 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Лопырева и Басков сыграют свадьбу в Грозном 5 октября

Прыгуна в воду переполнили эмоции после смены гражданства с Украины на РФ