Экс-менеджер «Уильямса» Стив Нильсен назначен спортивным директором «Формулы-1»
МОСКВА, 19 июл —
Р-Спорт. Бывший менеджер команды «Уильямс» Стив Нильсен назначен на пост спортивного директора «Формулы-1», заявил управляющий директор спортивного отдела «Королевских гонок» Росс Браун.
Место Нильсена в «Уильямсе» займет бывший менеджер «Макларена» Дэйв Реддинг. Сообщается, что Нильсен приступит к работе 1 августа.
«Назначение Нильсена укрепит рабочую группу, которую мы создаем для взаимодействия с FIA и командами для определения структуры технических и спортивных правил для следующего периода “Формулы-1”. Основная сфера деятельности Стива касается спортивных и организационных вопросов, например, участие в заседаниях Спортивной рабочей группы», — приводятся слова Брауна на официальном сайте «Формулы-1».
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