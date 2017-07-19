Экс-менеджер «Уильямса» Стив Нильсен назначен спортивным директором «Формулы-1»

Место Нильсена в «Уильямсе» займет бывший менеджер «Макларена» Дэйв Реддинг. Сообщается, что Нильсен приступит к работе 1 августа.

«Назначение Нильсена укрепит рабочую группу, которую мы создаем для взаимодействия с FIA и командами для определения структуры технических и спортивных правил для следующего периода “Формулы-1”. Основная сфера деятельности Стива касается спортивных и организационных вопросов, например, участие в заседаниях Спортивной рабочей группы», — приводятся слова Брауна на официальном сайте «Формулы-1».