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19 июля 2017, 18:55 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф: Хэмилтон ничего не говорил про переход в «Феррари»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф отмёл разговоры о возможном переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

Ранее такие слухи опроверг и сам гонщик.

«Не знаю, кто говорил о «Феррари». Точно не сам Льюис и не кто-то в команде. Он сказал, что он фанат «Феррари», как и все мы, и что за эту команду все мечтают выступать.

Он в отличной команде и пилотирует самую быструю машину на данный момент. Его контракт длится ещё полтора года, а в команде лучшая динамика. Все эти разговоры ко мне отношения не имеют, — цитирует Вольфа ESPN.
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