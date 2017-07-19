Вольф: Хэмилтон ничего не говорил про переход в «Феррари»
Глава «Мерседеса» Тото Вольф отмёл разговоры о возможном переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари».
Ранее такие слухи опроверг и сам гонщик.
«Не знаю, кто говорил о «Феррари». Точно не сам Льюис и не
Он в отличной команде и пилотирует самую быструю машину на данный момент. Его контракт длится ещё полтора года, а в команде лучшая динамика. Все эти разговоры ко мне отношения не имеют, — цитирует Вольфа ESPN.
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