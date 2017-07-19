Хэмилтон: В моих планах нет перехода в «Феррари»

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«Этого у меня в планах нет. Когда я пришёл в спорт, я хотел повыступать в двух разных командах и с обеими выиграть. Люди сомневались: «Ты выиграл с «Маклареном», но сможешь ли победить в другой команде?» Рад, что смог.

Я большой поклонник «Феррари», это фантастическая команда, но мне нравится моя нынешняя. Здесь невероятная атмосфера, а над двумя болидами работает 1,8 тыс. человек. Это невероятно, — приводит слова Хэмилтона ESPN.