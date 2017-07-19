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19 июля 2017, 17:32 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хорнер: Ключи к рынку пилотов в руках Феттеля

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что карьерное решение Себастьяна Феттеля определит остальные переходы пилотов в грядущее межсезонье.

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«Полагаю, ключи к рынку пилотов в руках Себастьяна. Но в «Ред Булл» изменений состава пилотов точно не будет. У наших гонщиков полностью закрытые контракты, и нет цены, которая была бы достаточно высока для этих двоих.

Контракт Даниэля закончится в 2019 году, но до него ещё далеко. К тому времени он проведёт с нами пять сезонов, и я уверен, что ближе к сезону-2019 мы начнём переговоры, — приводит слова Хорнера ESPN.
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