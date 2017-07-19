После предоставления места в болиде на пятничных тренировках протеже «Феррари» Антонио Джовинацци появились слухи, что «Скудерия» может оказать влияние на решение команды о составе пилотов. Кроме того, слухи связывают с возможным приходом в «Хаас» другого протеже «Феррари» — Шарля Леклерка.



«Мы подождём ещё несколько гонок, но решение о пилотах на следующий сезон под нашим контролем.



Без наших нынешних пилотов мы не смогли бы добиться того, чего добились в этом году. Ромена иногда критикуют за то, каким способом он обеспечивает команду обратной связью. Но у нас с этим в порядке, и это помогает нам расти как команде.



Кроме того, у нас есть Кевин, и до сих пор он демонстрировал хороший прогресс. Команда стала более зрелой, и гонщики приложили к этому руку», — цитирует Хааса Ekstra Bladet.