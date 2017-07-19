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19 июля 2017, 15:22 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Штайнер: Решение о составе пилотов на 2018 год — под контролем «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сказал, что вопрос о составе пилотов на 2018 год полностью под его контролем.

После предоставления места в болиде на пятничных тренировках протеже «Феррари» Антонио Джовинацци появились слухи, что «Скудерия» может оказать влияние на решение команды о составе пилотов. Кроме того, слухи связывают с возможным приходом в «Хаас» другого протеже «Феррари» — Шарля Леклерка.

«Мы подождём ещё несколько гонок, но решение о пилотах на следующий сезон под нашим контролем.

Без наших нынешних пилотов мы не смогли бы добиться того, чего добились в этом году. Ромена иногда критикуют за то, каким способом он обеспечивает команду обратной связью. Но у нас с этим в порядке, и это помогает нам расти как команде.

Кроме того, у нас есть Кевин, и до сих пор он демонстрировал хороший прогресс. Команда стала более зрелой, и гонщики приложили к этому руку», — цитирует Хааса Ekstra Bladet.
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