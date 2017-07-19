Кубица может вернуться за руль призового болида
Накануне предстоящего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», что пройдет в Будапеште на трассе «Хунгароринг», анонсировано возвращение в строй польского пилота Роберта Кубицы. Поляк покинул ряды призовых гонщиков
из-за тяжелой травмы руки.
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Руководство формулической команды Renault всерьез рассматривает возможность приглашения Кубицы на тесты после
«Конюшня» Renault намерена проверить возможности Кубицы в условиях, близких к «боевым», чтобы лучше оценить шансы польского гонщика на возможное полноценное возвращение в «Формулу-1» в 2018 году.
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