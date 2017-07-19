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19 июля 2017, 15:13 | Авто/мото: Формула-1 | Вести.Ru

Кубица может вернуться за руль призового болида

Накануне предстоящего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», что пройдет в Будапеште на трассе «Хунгароринг», анонсировано возвращение в строй польского пилота Роберта Кубицы. Поляк покинул ряды призовых гонщиков из-за тяжелой травмы руки.

Накануне предстоящего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 что пройдет в Будапеште на трассе Хунгароринг анонсировано возвращение в строй польского пилота Роберта <span class=error>Кубицы</span>. Поляк покинул ряды призовых гонщиков <nobr>из-за </nobr>тяжелой травмы руки. Увеличить
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Руководство формулической команды Renault всерьез рассматривает возможность приглашения Кубицы на тесты после Гран-при Венгрии, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Autosport. Гонщик уже успешно провел две частные тестовые сессии в оставе Renault на трассах в Испании и Франции, но пока не пробовал себя за рулем болида 2017 года.

«Конюшня» Renault намерена проверить возможности Кубицы в условиях, близких к «боевым», чтобы лучше оценить шансы польского гонщика на возможное полноценное возвращение в «Формулу-1» в 2018 году.
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