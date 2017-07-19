Кубица может вернуться за руль призового болида

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Руководство формулической команды Renault всерьез рассматривает возможность приглашения Кубицы на тесты после Гран-при Венгрии, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Autosport. Гонщик уже успешно провел две частные тестовые сессии в оставе Renault на трассах в Испании и Франции, но пока не пробовал себя за рулем болида 2017 года.

«Конюшня» Renault намерена проверить возможности Кубицы в условиях, близких к «боевым», чтобы лучше оценить шансы польского гонщика на возможное полноценное возвращение в «Формулу-1» в 2018 году.