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https://sport.mail.ru/news/formula1/30433704/
19 июля 2017, 14:54 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Бриаторе не верит, что «Феррари» сможет победить «Мерседес»

Бывший руководитель «Рено» Флавио Бриаторе не верит в то, что «Феррари» сможет победить «Мерседес» в чемпионате Формулы-1 сезона-2017.

«Я говорю это с большим сожалением, но у “Феррари”, возможно, было бы больше шансов, если бы они лучше использовали проблемы “Мерседеса” в первой половине сезона. У “Мерседеса” были свои сложности, но теперь они остались позади», — цитирует Бриаторе PaddockTalk.

После гонки в Сильверстоуне, которая сложилась для «Феррари» крайне неудачно, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сократил отставание от лидирующего в личном зачёте Себастьяна Феттеля до одного очка.
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