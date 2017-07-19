Бриаторе не верит, что «Феррари» сможет победить «Мерседес»

«Я говорю это с большим сожалением, но у “Феррари”, возможно, было бы больше шансов, если бы они лучше использовали проблемы “Мерседеса” в первой половине сезона. У “Мерседеса” были свои сложности, но теперь они остались позади», — цитирует Бриаторе PaddockTalk.



После гонки в Сильверстоуне, которая сложилась для «Феррари» крайне неудачно, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сократил отставание от лидирующего в личном зачёте Себастьяна Феттеля до одного очка.