В текущем сезоне то и дело ходят слухи о возможной смене поставщика двигателей, в том числе и о потенциальном возвращении к использовнанию моторов «Мерседеса». Однако похоже, что никто из производителей не желает усиливать потенциально опасного соперника.



«Мы были в такой ситуации прежде. Я разговаривал с Заком на днях, и он сказал, что ему кажется, будто он смотрит то же самое кино, в котором участвовали мы два года назад. Так что не звучало многообещающе, что “Макларен” вернётся к использованию моторов “Мерседес” в следующем году», — цитирует Хорнера PaddockTalk.