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19 июля 2017, 13:55 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хорнер: Слухи о возобновлении партнёрства «Макларен» — «Мерседес» неубедительны

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер провёл параллели между текущей ситуацией в «Макларене», недовольном моторами «Хонды», и той, в которой в своё время оказалась австрийская конюшня.

В текущем сезоне то и дело ходят слухи о возможной смене поставщика двигателей, в том числе и о потенциальном возвращении к использовнанию моторов «Мерседеса». Однако похоже, что никто из производителей не желает усиливать потенциально опасного соперника.

«Мы были в такой ситуации прежде. Я разговаривал с Заком на днях, и он сказал, что ему кажется, будто он смотрит то же самое кино, в котором участвовали мы два года назад. Так что не звучало многообещающе, что “Макларен” вернётся к использованию моторов “Мерседес” в следующем году», — цитирует Хорнера PaddockTalk.
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