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19 июля 2017, 12:57 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

«Уильямс» бойкотирует Жака Вильнева

«Уильямс» запретил чемпиону мира 1997 года Жаку Вильневу посещать боксы команды во время «Гран-при», а также отказывается с ним контактировать.

Причиной этого стали слова Вильнева в адрес новичка «Уильямса» Лэнса Стролла, которого чемпион мира назвал худшим в истории «Формулы-1». Отметим, что Вильнев является соотечественником Стролла, а чемпионом мира он становился как раз в составе «Уильямса».

— Жак достаточно много сказал в СМИ, — цитирует F1i заместителя руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс. — Я не хочу вдаваться в подробности. Можно все почитать, послушать и сделать выводы. Мы должны были так поступить, чтобы остановить критиков. Стролл заслуживает места в «Уильямсе», в «Формуле-1». Мы так считаем. Он показал, что силен характером даже под давлением. С него спрашивали больше, чем с любого другого новичка.
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