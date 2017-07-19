«Уильямс» бойкотирует Жака Вильнева

Причиной этого стали слова Вильнева в адрес новичка «Уильямса» Лэнса Стролла, которого чемпион мира назвал худшим в истории «Формулы-1». Отметим, что Вильнев является соотечественником Стролла, а чемпионом мира он становился как раз в составе «Уильямса».

— Жак достаточно много сказал в СМИ, — цитирует F1i заместителя руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс. — Я не хочу вдаваться в подробности. Можно все почитать, послушать и сделать выводы. Мы должны были так поступить, чтобы остановить критиков. Стролл заслуживает места в «Уильямсе», в «Формуле-1». Мы так считаем. Он показал, что силен характером даже под давлением. С него спрашивали больше, чем с любого другого новичка.