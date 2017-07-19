Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30431563/
19 июля 2017, 12:29 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Косуорт» готовится вернуться в Формулу-1 в 2021 году

Производитель «Косуорт» нацелился на возвращение в Формулу-1 в качестве поставщика двигателей, когда в силу вступит новый моторный регламент.

Ожидается, что в 2021 году Ф-1 перейдёт на более простые и дешёвые турбомоторы в сравнении с нынешними силовыми установками.

«Я думаю, что у нас есть достаточная поддержка со стороны команд, у нас были дискуссии с некоторыми из них, которые позволяют нам принять на себя обязательства вернуться… У нас есть определённые устные договорённости о сотрудничестве с некоторыми существующими и будущими командами, которые позволят нам стать стабильными партнёрами в вопросе поставок моторов.

Мы считаем, что хорошо соответствуем требованиям для возвращения в Ф-1, если правила изменятся. Основные изменения должны коснуться блока восстановления энергии от турбины, поскольку это самый дорогой и отнимающий много времени элемент. Если Ф-1 хочет заполучить нового поставщика двигателей, то на этом фронте должны быть некоторые изменения», — сказал генеральный директор «Косуорт» Хзэл Рейсигер, слова которого приводит Autosport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера