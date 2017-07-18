Столкновение Квята и Сайнса на первом круге

Виталий Крысанов: Не буду скрывать, сразу после аварии Квята в Сильверстоуне я схватился за голову. Опять, Даня, серьёзно?! Но когда, уже успокоившись, я посмотрел повторы с разных ракурсов, то изменил своё отношение к этому эпизоду на нейтральное. Да, формально к столкновению привела корректировка Даниила рулём после того, как он зацепил обочину, но собственно борьба между ним и Сайнсом, в рамках которой и надо рассматривать контакт, была обоюдоострой: оба рисковали устроить аварию, действуя предельно жёстко и не оставляя друг другу места.

Именно поэтому, на мой взгляд, это не более чем гоночный инцидент, и раздувать из этой темы слона нечего. Пройди всё чисто — и все бы только восхищались бескомпромиссностью сражения, как потом с открытыми ртами наблюдали за борьбой Феттеля и Ферстаппена (о ней мы тоже поговорим).



Но даже так, это второй полумомент для Квята за две гонки, между которыми прошла всего неделя, и это совсем не здорово. Даниилу надо срочно менять имидж, чтобы не оказаться на дне, как футбольное московское «Торпедо». Крайне желательно — за счёт хороших результатов. Но вот в чём загвоздка: теперь любой соперник в борьбе с россиянином будет чувствовать себя хозяином ситуации, понимая, что до конца Даниил, скорее всего, больше не пойдёт.

Иван Матушкин: К сожалению, Квят второй этап подряд показал, как не надо работать над ошибками. Сначала он повторил свои лихие старты с запоздалым (не)торможением. Теперь же вновь решил небезопасно вернуться на трассу, как ранее в Баку.



Тогда потенциальной жертвой тоже был Сайнс, но Карлос решил не рисковать и дёрнулся в сторону, отправив собственную машину в разворот. С тех пор их отношения, видимо, накалились, и испанец тоже пошёл до последнего. Как итог — столкновение.



Бескомпромиссная борьба? До тех пор, пока никто не нарушил ни одного правила. Выехав за пределы трассы, Квят обязан был возвращаться осторожно. Даня же решил не сбрасывать скорость и не обращать внимания, на соперника/напарника сбоку от себя. У другого пилота это могли посчитать дурацкой оплошностью. Но у парня по прозвищу «торпеда» — вряд ли.

Блокировка Хэмилтона в квалификации

В. серьёзно?! Я не сторонник наказаний за разного рода помехи на трассе — в конце концов, у каждого гонщика свой план работы, и какие-то накладки неизбежны. Но иногда манёвры выглядят весьма странно, и это как раз тот случай. Готовясь к своему быстрому кругу, Хэмилтон максимально замедлился перед 16-м поворотом. Казалось, «Мерседес» готов даже остановиться, чтобы пропустить Грожана, но вместо этого Льюис прямо перед носом у француза нажал на педаль газа, фактически закрыв Ромену поворот.



Понятно, что всё вышло случайно, но если это не считать блокировкой, то я не знаю, за какие вообще помехи в квалификации можно наказывать гонщиков. Более явного вмешательства представить себе сложно: никаких сомнений, Хэмилтон должен был потерять три позиции на стартовом поле.

И. серьёзно?! Как пояснил сам Льюис — он просто не знал о приближающейся машине на быстром круге. А поскольку с его точки зрения Ромен был на медленном, пропускать его вперёд было незачем. Помеха Грожану была очевидной, но это тот случай, когда если наказывать, то команду.



Сам Хэмилтон заслужил максимум предупреждения. В конце концов, Грожан явно потерял не поул-позишн.

Борьба Ферстаппена и Феттеля

В. серьёзно?! Борьба Феттеля и Ферстаппена на 13-м круге вполне могла закончиться примерно так же, как сражение между двумя гонщиками «Торо Россо», но здесь и класс пилотов будет повыше, и место действия было выбрано более удачное. Битва за третье место действительно выглядела очень эффектно, но всё ли в ней было чисто с точки зрения правил?

Феттель нырнул в «Стоув» по внутренней траектории. Для Макса места в повороте не оставалось, но это не смутило пилота «Ред Булл»: использовав обочину, не снижая скорости, он вернулся на трассу бок о бок с соперником. И, уже сам оказавшись внутри перед следующим поворотом, даже не подумал оставлять место немцу. Конечно, вмешиваться в такую борьбу — грех, но для чего тогда существуют границы трассы?

Впрочем, я только за, если гонщики получат полную свободу (в разумных пределах) в вопросе их соблюдения, но тогда за поребриком должен быть не асфальт, а трава или гравий.

И. серьёзно?! Если подходить к правилам формально, скорее всего виноват был Ферстаппен. Макс срезал поворот не сбрасывая скорость и явно извлёк из этого преимущество — замедлись он, чтобы удержаться в пределах трассы, Феттель явно оказался бы впереди.