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18 июля 2017, 20:07 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сайнс: Я пилот программы «Ред Булл» и утверждён на следующий год в «Торо Россо»

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс рассказал о беседе с руководством «Ред Булл».

Испанец в очередной раз развеял слухи о своём будущем, дав понять, что остаётся предан как всей программе «Ред Булл», так и команде «Торо Россо».

«На таких вещах учатся. Как только мы начали разговор в Австрии, всё стало ясно. Я сосредоточен на работе, как и весь сезон. Думаю, что у нас была некоторая неразбериха из-за всех разговоров, но я извлёк урок. На сегодняшний день я спокоен, так как у меня нет причин для стресса.

После Австрии мы поговорили обо всём, выяснили, что было сказано, что было понято не так. На выходных мы играли в теннис, приготовили барбекю и здорово провели время с Хорнером и Марко. Воздух чист, я пилот программы «Ред Булл», утверждённый на следующий год в «Торо Россо», — приводит слова испанца Motorsport.
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