Ферстаппен не воспринимает всерьёз критику со стороны Феттеля

После завершения этапа немец раскритиковал более молодого конкурента, сам Макс не стал игнорировать замечания Феттеля, заявив, что не воспринимает всерьёз слова лидера общего зачёта.

«Я не воспринимаю эти жалобы всерьёз. Особенно после того, что с ним недавно случилось, когда он получил штрафные баллы», — приводит слова Ферстаппена PaddockTalk.