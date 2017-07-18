Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30425057/
18 июля 2017, 19:02 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Ферстаппен не воспринимает всерьёз критику со стороны Феттеля

Гонка Формулы-1 Гран-при Великобритании была отмечена жёстким противостоянием на трассе между пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

После завершения этапа немец раскритиковал более молодого конкурента, сам Макс не стал игнорировать замечания Феттеля, заявив, что не воспринимает всерьёз слова лидера общего зачёта.

«Я не воспринимаю эти жалобы всерьёз. Особенно после того, что с ним недавно случилось, когда он получил штрафные баллы», — приводит слова Ферстаппена PaddockTalk.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера