Мазепин из «Форс Индии» примет участие в тестах «Ф-1» в Венгрии
МОСКВА, 18 июл —
Р-Спорт. Российский пилот Никита Мазепин примет участие в тестах «Формулы-1» в Венгрии в составе команды «Форс Индия», сообщается на официальном сайте команды.
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Тесты пройдут в начале августа. Мазепин в феврале прошлого года стал гонщиком системы «Форс Индии», участвовал в тестах в Сильверстоуне (Великобритания) в 2016 году. Вторым пилотом «Форс Индии» на этих тестах станет австриец Лукас Ауэр.
«Я с нетерпением жду возможности снова попробовать себя на тестах в этой команде. Я работаю с ними более года, здорово получить еще один шанс сесть за руль их машины. Последний раз я ездил на болиде “Ф-1” в прошлом году, поэтому будет интересно сравнить», — сказал 18-летний россиянин.
Мазепин в сезоне-2017 выступает в европейской серии «Формулы-3» в составе команды Hitech GP.
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