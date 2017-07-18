Хэмилтон: Невозможно предсказать, где я окажусь через полгода
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что не может на 100% гарантировать, что останется в Формуле-1 по окончании текущего года.
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© AFP 2017
Следует отметить, что это уже не первый провокационный комментарий на данную тему от британского гонщика в этом сезоне.
«Я не могу сказать, что произойдёт через полгода, могу лишь сказать, что я люблю гонки. Я нахожусь в своих лучших кондициях. Вы можете сказать, что это (завершение карьеры или переход в другую команду) маловероятно. Но вы не можете предсказать, какое настроение у меня будет на Рождество», — цитирует Хэмилтона Daily Mail.
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