Леклер отработает с «Феррари» на тестах в Венгрии

Леклер лидирует в Формуле-2 с преимуществом в 67 очков над ближайшим соперником — Артёмом Маркеловым. Поскольку ни один из нынешних пилотов «Феррари» — ни Себастьян Феттель, ни Кими Райкконен — не имеет контрактов на следующий сезон, по слухам одно из мест может достаться Леклеру.