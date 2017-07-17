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17 июля 2017, 19:22 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Леклер отработает с «Феррари» на тестах в Венгрии

Лидер чемпионата Формулы-2 и участник молодёжной программы «Феррари» Шарль Леклер отработает со «Скудерией» на тестах в Венгрии. Он отработает в один из двух тестовых дней на «Хунгароринге» после Гран-при Венгрии, сообщает Autosport.

Леклер лидирует в Формуле-2 с преимуществом в 67 очков над ближайшим соперником — Артёмом Маркеловым. Поскольку ни один из нынешних пилотов «Феррари» — ни Себастьян Феттель, ни Кими Райкконен — не имеет контрактов на следующий сезон, по слухам одно из мест может достаться Леклеру.
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