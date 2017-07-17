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17 июля 2017, 16:45 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Экс-чемпион «Ф-1» Вильнев предложил команде «Торо Россо» временно отстранить Квята

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Экс-чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» канадец Жак Вильнев предложил команде «Торо Россо» временно отстранить российского пилота Даниила Квята.

<em>МОСКВА 17 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em><nobr>Экс-чемпион</nobr> мира по автогонкам в классе машин Формула-1 канадец Жак <span class=error>Вильнев</span> предложил команде <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> временно отстранить российского пилота Даниила <span class=error>Квята</span>. Увеличить
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Подобные меры Вильнев предложил после воскресной гонки на Гран-при Великобритании. Уже на первом круге в одном из поворотов Квят столкнулся со своим партнером по команде испанцем Карлосом Сайнсом-младшим при попытке обгона. После столкновения Квят был вынужден заехать в боксы, а его напарник не смог продолжить гонку. Россиянин получил в качестве штрафа проезд по питлейну за опасное возвращение на трассу.

Неделей ранее Квят в самом начале Гран-при Австрии спровоцировал аварию, в результате которой Фернандо Алонсо из «Макларена» и Макс Ферстаппен из «Ред Булл» завершили гонку. Квят с 4 очками занимает 16-е место в личном зачете пилотов.

«Я вообще не понимаю, что он делает. А знаете, что хуже всего? По радио он пытается переложить вину на своего напарника по команде, полагая, что никто не видел момента аварии. Это плохое отношение к делу. Он заслужил остаться дома, потому что в его действиях видна растерянность. Его нужно отстранить, чтобы он подумал над своими действиями, ведь это случается уже не в первый раз. Может бытьФормула-1″ слишком быстрая для него", — цитирует Вильнева Autosport.com.

Ранее экс-коммерческий директор «Катерхэма», бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова Оксана Косаченко заявила агентству «Р-Спорт», что возможный уход Карлоса Сайнса-младшего из «Торо Россо» должен снять напряжение с Даниила Квята.
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