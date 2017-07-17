Экс-чемпион «Ф-1» Вильнев предложил команде «Торо Россо» временно отстранить Квята
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. Экс-чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» канадец Жак Вильнев предложил команде «Торо Россо» временно отстранить российского пилота Даниила Квята.
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Видимо, что-то случилось...
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Подобные меры Вильнев предложил после воскресной гонки на
Неделей ранее Квят в самом начале
«Я вообще не понимаю, что он делает. А знаете, что хуже всего? По радио он пытается переложить вину на своего напарника по команде, полагая, что никто не видел момента аварии. Это плохое отношение к делу. Он заслужил остаться дома, потому что в его действиях видна растерянность. Его нужно отстранить, чтобы он подумал над своими действиями, ведь это случается уже не в первый раз. Может быть,»Формула-1″ слишком быстрая для него", — цитирует Вильнева Autosport.com.
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