Экс-чемпион «Ф-1» Вильнев предложил команде «Торо Россо» временно отстранить Квята

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Подобные меры Вильнев предложил после воскресной гонки на Гран-при Великобритании. Уже на первом круге в одном из поворотов Квят столкнулся со своим партнером по команде испанцем Карлосом Сайнсом-младшим при попытке обгона. После столкновения Квят был вынужден заехать в боксы, а его напарник не смог продолжить гонку. Россиянин получил в качестве штрафа проезд по питлейну за опасное возвращение на трассу.

Неделей ранее Квят в самом начале Гран-при Австрии спровоцировал аварию, в результате которой Фернандо Алонсо из «Макларена» и Макс Ферстаппен из «Ред Булл» завершили гонку. Квят с 4 очками занимает 16-е место в личном зачете пилотов.

«Я вообще не понимаю, что он делает. А знаете, что хуже всего? По радио он пытается переложить вину на своего напарника по команде, полагая, что никто не видел момента аварии. Это плохое отношение к делу. Он заслужил остаться дома, потому что в его действиях видна растерянность. Его нужно отстранить, чтобы он подумал над своими действиями, ведь это случается уже не в первый раз. Может быть,»Формула-1″ слишком быстрая для него", — цитирует Вильнева Autosport.com.