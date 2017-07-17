Хэмилтон доминирует, Риккардо летит. Оценки гонщикам за Великобританию

Льюис Хэмилтон — 10



Не любим ставить десятки, но в Сильверстоуне Льюис был чудо как хорош. «Доминируй и властвуй» — это подход британца на родном этапе. Особенно поразило субботнее превосходство Хэмилтона.

Даниэль Риккардо — 9,5



Австралиец продолжает серию сильных выступлений. Дэна не смутили ни технические проблемы в квалификации, ни вылет в борьбе с Грожаном. Риккардо выжал максимум возможного, и отдельно отметим его стремительные обгоны «Форс Индия»: думалось, что быстрые на прямых Окон и Перес смогут задержать Риккардо, а он их словно не заметил!



Кими Райкконен — 9



В Сильверстоуне руководство «Феррари» вряд ли имело поводы для критики своего гонщика. Кими опередил Феттеля в субботу, да и днём позже не дал командному мостику повода задуматься о командной тактике. Но сможет ли Райкконен стабильно так выступать?

Макс Ферстаппен — 9



«Ред Булл» наконец-то не сломался, и Макс был хорош. Похвалим за бодрый старт с обгоном Феттеля по внешнему радиусу и отличную борьбу с Себом на первой стадии гонки.

Нико Хюлькенберг — 9



Вот и на улицу Нико вернулся праздник. «Рено» с новым днищем стал четвёртой машиной в пелотоне, и Хюлькенберг использовал скорость автомобиля. Старт был не лучшим (пропустил Окона и еле-еле оставил позади Переса), но Нико компенсировал это смелым обгоном Эстебана. Возможно, Халк сдержал бы Риккардо и финишировал пятым, но помешали небольшие перебои с мотором и как всегда медленная работа механиков «Рено».



Валттери Боттас — 8,5



Финн бодро провёл гонку: даже без проблем «Феррари» Валттери добрался бы до подиума. А вот квалификация Валттери явно не удалась: он должен был опережать Райкконена и Феттеля и стартовать на пару позиций выше (пусть и понятно, что финну помешала работа во втором сегменте не на «суперсофте»).



Эстебан Окон — 8,5



Во внутрикомандном противостоянии «Форс Индия» всё решил старт, и стремительный рывок Окона мимо Переса и Хюлькенберга заслуживает похвалы. Сдержать Нико шансов не было, а вот напарника Эстебан так и оставил позади — молодец.

Стоффель Вандорн — 8



Бельгиец наконец-то опередил Фернандо Алонсо и даже пробился в третий сегмент квалификации. В гонке Стоффель оставался претендентом на очки, но во время волны пит-стопов пропустил вперёд Массу. Так или иначе, теперь Вандорн должен прибавить в уверенности.



Фелипе Масса — 7,5



Бразилец неуверенно провёл квалификацию, по разным причинам оставшись только 15-м. В гонке удалось отыграться и попасть в очки, но при более высокой стартовой позиции, возможно, Масса всё-таки сумел бы справиться хотя бы с одной «Форс Индия».



Серхио Перес — 7,5



Говоря про Окона, мы уже подчеркнули: в схватке двух гонщиков Малльи всё решил старт. По чистой скорости Перес был в Великобритании чуть быстрее, но поделать ничего не смог — нужно было не упускать своё на первых метрах дистанции.



Фернандо Алонсо — 7,5



Испанец порадовал болельщиков быстрейшим кругом на «суперсофте» в конце первого сегмента, но во втором неожиданно проиграл Вандорну. В гонке, после очередного «моторного» штрафа, Алонсо смотрелся как всегда солидно, но техника не дала ему проявить себя по-настоящему.



Себастьян Феттель — 7



Немцу сильно не повезло с разрушившейся покрышкой, но и до 50-го круга гонки Феттель не всегда оказывался на высоте. В квалификации Себ проиграл Райкконену, потом на первом круге пропустил Ферстаппена и никак не мог обогнать его обратно. Шансов против Боттаса, ехавшего на более мягких шинах, и вовсе не было. В целом далеко не блестящее выступление со стороны лидера чемпионата.

Кевин Магнуссен — 7



«Хаас» в этот уик-энд особо не ехал, а в квалификации Магнуссен стал одним из неудачников первого сегмента. На следующий день Кевин несколько отыгрался благодаря тактике «софт» — «суперсофт», но шансов на очки всё-таки не получил.



Ромен Грожан — 6,5



В отличие от напарника, Грожан добрался до Q3, после которого долго жаловался на заблокировавшего его Хэмилтона. Однако на практике эта блокировка мало на что повлияла: после не очень удачного старта Ромен застрял в трафике, смена шин тоже никак не помогла французу, чьё воскресное выступление впечатляющим не назовёшь.

Маркус Эрикссон — 6,5



Эрикссон проиграл напарнику в квалификации, а затем в контактной борьбе пропустил Верляйна вперёд по ходу самой гонки. Впрочем, в итоге Маркус всё равно оказался впереди Паскаля, разумно не став рисковать с тактикой.



Паскаль Верляйн — 6.

Не сказать, чтобы «Заубер» на многое претендовал, но Верляйн и его команда инженеров окончательно убили свои шансы, когда решили провести обязательный пит-стоп в самом начале гонки. Выяснилось, что «Сильверстоун» — не лучшее место для попытки проехать почти всю дистанцию на одном комплекте покрышек.

Лэнс Стролл — 6



Вновь сказывается нехватка опыта — на сей раз в квалификации, где канадец не сумел пробиться во второй сегмент. В гонке Лэнс немного отыгрался, но потом повредил машину, наехав на какие-то обломки, и на этом борьба за очки подошла к концу.



Даниил Квят — 5



Россиянин не пожелал брать на себя всю ответственность за стартовое столкновение с Сайнсом — мол, напарник вытеснял его на обочину и затем не сделал попытки избежать аварии. Тем не менее в заносе был именно автомобиль Даниила, и в такой ситуации мы, к сожалению, не можем поставить ему высокого балла. Даже несмотря на субботнюю победу над напарником.