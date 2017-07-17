Хэмилтон доминирует, Риккардо летит. Оценки гонщикам за Великобританию
На «Сильверстоуне» Хэмилтон был в своей лиге, Риккардо впечатлил обгонами, а Квят огорчил аварией. Оцениваем всех пилотов.
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Льюис Хэмилтон — 10
Не любим ставить десятки, но в Сильверстоуне Льюис был чудо как хорош. «Доминируй и властвуй» — это подход британца на родном этапе. Особенно поразило субботнее превосходство Хэмилтона.
Даниэль Риккардо — 9,5
Австралиец продолжает серию сильных выступлений. Дэна не смутили ни технические проблемы в квалификации, ни вылет в борьбе с Грожаном. Риккардо выжал максимум возможного, и отдельно отметим его стремительные обгоны «Форс Индия»: думалось, что быстрые на прямых Окон и Перес смогут задержать Риккардо, а он их словно не заметил!
Кими Райкконен — 9
В Сильверстоуне руководство «Феррари» вряд ли имело поводы для критики своего гонщика. Кими опередил Феттеля в субботу, да и днём позже не дал командному мостику повода задуматься о командной тактике. Но сможет ли Райкконен стабильно так выступать?
Макс Ферстаппен — 9
«Ред Булл»
Нико Хюлькенберг — 9
Вот и на улицу Нико вернулся праздник. «Рено» с новым днищем стал четвёртой машиной в пелотоне, и Хюлькенберг использовал скорость автомобиля. Старт был не лучшим (пропустил Окона и
Валттери Боттас — 8,5
Финн бодро провёл гонку: даже без проблем «Феррари» Валттери добрался бы до подиума. А вот квалификация Валттери явно не удалась: он должен был опережать Райкконена и Феттеля и стартовать на пару позиций выше (пусть и понятно, что финну помешала работа во втором сегменте не на «суперсофте»).
Эстебан Окон — 8,5
Во внутрикомандном противостоянии «Форс Индия» всё решил старт, и стремительный рывок Окона мимо Переса и Хюлькенберга заслуживает похвалы. Сдержать Нико шансов не было, а вот напарника Эстебан так и оставил позади — молодец.
Стоффель Вандорн — 8
Бельгиец
Фелипе Масса — 7,5
Бразилец неуверенно провёл квалификацию, по разным причинам оставшись только 15-м. В гонке удалось отыграться и попасть в очки, но при более высокой стартовой позиции, возможно, Масса
Серхио Перес — 7,5
Говоря про Окона, мы уже подчеркнули: в схватке двух гонщиков Малльи всё решил старт. По чистой скорости Перес был в Великобритании чуть быстрее, но поделать ничего не смог — нужно было не упускать своё на первых метрах дистанции.
Фернандо Алонсо — 7,5
Испанец порадовал болельщиков быстрейшим кругом на «суперсофте» в конце первого сегмента, но во втором неожиданно проиграл Вандорну. В гонке, после очередного «моторного» штрафа, Алонсо смотрелся как всегда солидно, но техника не дала ему проявить себя
Себастьян Феттель — 7
Немцу сильно не повезло с разрушившейся покрышкой, но и до 50-го круга гонки Феттель не всегда оказывался на высоте. В квалификации Себ проиграл Райкконену, потом на первом круге пропустил Ферстаппена и никак не мог обогнать его обратно. Шансов против Боттаса, ехавшего на более мягких шинах, и вовсе не было. В целом далеко не блестящее выступление со стороны лидера чемпионата.
Кевин Магнуссен — 7
«Хаас» в этот
Ромен Грожан — 6,5
В отличие от напарника, Грожан добрался до Q3, после которого долго жаловался на заблокировавшего его Хэмилтона. Однако на практике эта блокировка мало на что повлияла: после не очень удачного старта Ромен застрял в трафике, смена шин тоже никак не помогла французу, чьё воскресное выступление впечатляющим не назовёшь.
Маркус Эрикссон — 6,5
Эрикссон проиграл напарнику в квалификации, а затем в контактной борьбе пропустил Верляйна вперёд по ходу самой гонки. Впрочем, в итоге Маркус всё равно оказался впереди Паскаля, разумно не став рисковать с тактикой.
Паскаль Верляйн — 6.
Не сказать, чтобы «Заубер» на многое претендовал, но Верляйн и его команда инженеров окончательно убили свои шансы, когда решили провести обязательный
Лэнс Стролл — 6
Вновь сказывается нехватка опыта — на сей раз в квалификации, где канадец не сумел пробиться во второй сегмент. В гонке Лэнс немного отыгрался, но потом повредил машину, наехав на
Даниил Квят — 5
Россиянин не пожелал брать на себя всю ответственность за стартовое столкновение с Сайнсом — мол, напарник вытеснял его на обочину и затем не сделал попытки избежать аварии. Тем не менее в заносе был именно автомобиль Даниила, и в такой ситуации мы, к сожалению, не можем поставить ему высокого балла. Даже несмотря на субботнюю победу над напарником.
Карлос Сайнс — б/о
В субботу Карлос оказался позади Квята (не обошлось без проблем с подвеской, которую еле успели починить), а днём позже гонка Сайнса длилась крайне недолго.
Джолион Палмер — б/о
Бедный британец! И нового днища не получил (единственный экземпляр ценной новинки предсказуемо отдали Хюлькенбергу), и даже до старта по вине машины не доехал. Желаем, чтобы на
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