«Пожалуй, это правда, что в последней паре гонок “Мерседес” был немного сильнее. Но я думаю, что настоящей переменной, в корне меняющей ситуацию, является их темп в квалификациях. Они могут увеличить мощность своего мотора, они быстрее нас на три-шесть десятых на прямой. В Баку это преимущество составило семь десятых, в Австрии — полсекунды. Это то, чего мы не можем добиться. Мы работаем над этим, но такие вещи не происходят за ночь», — цитирует Феттеля Autosport.



Немец также заявил, что в целом доволен прогрессом «Феррари». «В прошлом году мы были далеко, но в этом году сопоставимы по темпу с “Мерседесом” в течение большей части сезона. Мы не должны забывать, откуда пришли. Из всех команд мы сделали самый большой шаг вперёд. “Ред Булл” делал громкие заявления зимой о том, насколько хороши они будут в этом году, но пока этого нет.



Все сильно напрягаются, и мы стараемся усердно работать над сокращением того преимущества, которое “Мерседес” в настоящее время имеет в квалификации. Мы знаем, где именно вести работу, но это не так просто», — сказал гонщик.