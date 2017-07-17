«Изменение названия команды должно быть явлением редким, поэтому, вне зависимости от решения, новое название должно использоваться по крайней мере на протяжении последующих 10 лет. Мы обсудили ситуацию внутри команды и предложили вариант названия “Форс 1”. Мы проверили, не занято ли такое название, и немедленно зарегистрировали его. Однако решение всё ещё находится на стадии рассмотрения, поскольку есть и новый вариант — “Форс Рейсинг”. Мы ведём переговоры со спонсорами, поэтому тщательно всё обдумываем», — цитирует Маллью F1Today.