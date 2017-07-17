Виталий Петров: У Квята есть скорость, но невезение не позволяет добиваться очков
Первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров считает, что главная проблема неудачного выступления пилота «Торо Россо» Даниила Квята кроется в невезении.
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Видимо, что-то случилось...
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Он добавил, что скорость у российского пилота есть.
— У Даниила Квята не очень хорошо идут дела в этом сезоне. В последних гонках много сходов. С чем связаны его проблемы?
— Можно перечислить много причин. Я думаю, что главное — это невезение. В «Формуле-1» это важно. Но аварии — часть риска. Пилот сам рискует, и такие моменты случаются.
— Почему Даниил винит всех, кроме себя в этих проблемах, как думаете?
— Пилоты видят ситуацию
— Сейчас пошли разговоры, что карьера в «Формуле-1» у Даниила близка к завершению. Согласны с таким мнением?
— Это «Формула-1» и здесь неизвестно, что будет завтра. Кристиан Хорнер пару недель назад говорил, что собирается продлить контракт с Квятом, возможно это произойдет. Но сегодня это так, а завтра все может повернуться иначе.
— Шансы остаться в «Формуле-1» у Квята есть?
— Они всегда есть. Видно, что скорость у Даниила присутствует, просто есть невезение, которое не позволяет финишировать и добиваться очков. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).
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