Косаченко: Возможной уход Сайнса из «Торо Россо» снимет напряжение с гонщика Квята

Гонка Гран-при Великобритании прошла в воскресенье. Сайнс-младший завершил выступление на первом круге после столкновения с партнером по команде Квятом, по итогам гонки показавшим 15-й результат. Неделей ранее Квят в самом начале Гран-при Австрии спровоцировал аварию, в результате которой Фернандо Алонсо из «Макларена» и Макс Ферстаппен из «Ред Булл» завершили гонку. Квят с 4 очками занимает 16-е место в личном зачете пилотов.

«Со своей стороны думаю, что причиной неудач Квята является напряжение, которое есть между ним и партнером по команде Сайнсом-младшим. Но ведь бывали и примеры, когда подобное напряжение использовалось во благо, приводило к прогрессу. Хочется, чтобы Квят из этой ситуации вышел более сильным гонщиком. Насколько я понимаю, разговоры о возможном переходе Сайнса в “Рено” — это не просто слухи. И если он уйдет, то Квят станет спокойнее, вздохнет спокойнее, это снимет с него напряжение», — сказала Косаченко по телефону.

«С другой стороны, команда может двигаться вперед, только обладая двумя сильными гонщиками. Если Сайнс останется в “Торо Россо”, то сложно сказать, как сложатся дальше их отношения с Квятом», — заключила собеседница агентства.