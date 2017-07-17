Косаченко: Возможной уход Сайнса из «Торо Россо» снимет напряжение с гонщика Квята
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Возможной уход Карлоса Сайнса-младшего из «Торо Россо» должен снять напряжение с российского гонщика Даниила Квята, заявила агентству «Р-Спорт» экс-коммерческий директор «Катерхэма», бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова Оксана Косаченко.
Гонка
«Со своей стороны думаю, что причиной неудач Квята является напряжение, которое есть между ним и партнером по команде
«С другой стороны, команда может двигаться вперед, только обладая двумя сильными гонщиками. Если Сайнс останется в “Торо Россо”, то сложно сказать, как сложатся дальше их отношения с Квятом», — заключила собеседница агентства.
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