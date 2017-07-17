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17 июля 2017, 14:04 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Косаченко: Возможной уход Сайнса из «Торо Россо» снимет напряжение с гонщика Квята

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт, Семен Галькевич. Возможной уход Карлоса Сайнса-младшего из «Торо Россо» должен снять напряжение с российского гонщика Даниила Квята, заявила агентству «Р-Спорт» экс-коммерческий директор «Катерхэма», бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова Оксана Косаченко.

Гонка Гран-при Великобритании прошла в воскресенье. Сайнс-младший завершил выступление на первом круге после столкновения с партнером по команде Квятом, по итогам гонки показавшим 15-й результат. Неделей ранее Квят в самом начале Гран-при Австрии спровоцировал аварию, в результате которой Фернандо Алонсо из «Макларена» и Макс Ферстаппен из «Ред Булл» завершили гонку. Квят с 4 очками занимает 16-е место в личном зачете пилотов.

«Со своей стороны думаю, что причиной неудач Квята является напряжение, которое есть между ним и партнером по команде Сайнсом-младшим. Но ведь бывали и примеры, когда подобное напряжение использовалось во благо, приводило к прогрессу. Хочется, чтобы Квят из этой ситуации вышел более сильным гонщиком. Насколько я понимаю, разговоры о возможном переходе Сайнса в “Рено” — это не просто слухи. И если он уйдет, то Квят станет спокойнее, вздохнет спокойнее, это снимет с него напряжение», — сказала Косаченко по телефону.

«С другой стороны, команда может двигаться вперед, только обладая двумя сильными гонщиками. Если Сайнс останется в “Торо Россо”, то сложно сказать, как сложатся дальше их отношения с Квятом», — заключила собеседница агентства.
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