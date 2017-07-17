Британия: Ферстаппен создал шедевр, Квят обвинил Сайнса

Лучший пилот: Даниэль Риккардо

Льюис Хэмилтон безукоризненно провёл этап. Полсекунды преимущества в квалификации, «большой шлем» в гонке, отрыв, который британец регулировал по собственному желанию… Таких доминирующих побед в этом году ещё не было. Однако блеск Льюиса во многом был отполирован неудачами Валттери Боттаса.

Боттас прорвался с девятого места на второе, имел прекрасный темп и стал вторым по количеству обгонов в гонке. Но Валттери сам провалил квалификацию, уступив обеим «Феррари», и вряд ли прошёл бы Кими, не лопни у того шина.

А вот у Дэна Риккардо никаких «но» нет. Отказавший болид подвёл австралийца в первом сегменте квалификации, когда тот возглавлял таблицу. Первый прорыв закончился для австралийцы вылетом в «Лаффилде». Дэн отряхнулся и пошёл обгонять всех по новой. Поздний пит-стоп вновь откинул его на несколько позиций назад… и он опять их отыграл! По самым скромным подсчётам, Риккардо довелось совершить под полтора десятка обгонов. И даже окончание серии из пяти подиумов не омрачит блеска его езды в Британии.

Лучший обгон: Макс Ферстаппен проходит Себастьяна Феттеля

Ферстаппен обогнал Феттеля уже на старте: помогли дымящиеся тормоза Себа. Но излишне оптимистичная атака Макса на Райкконена лишила его траектории. Феттель вновь оказался впереди и занял внутреннюю траекторию. Но он оставил голландцу слишком много места и Ферстаппен атаковал — по внешней траектории в дуге с двумя левыми поворотами!



Траектория Макса оказалась удачнее, тяга на выходе из поворота была сильнее, и он вновь оказался впереди. Затем прекрасная оборона «Ред Булл» вынудила Феттеля раньше времени заехать в боксы, измотать свои шины и потерять подиум. Но всё началось с того великолепного обгона.

Лучшая тактика: Валттери Боттас

Неудача в квалификации и штраф за смену коробки передач отбросили Боттас на пятый ряд стартового поля. Зная о штрафе заранее, Валттери повторил трюк Льюиса Хэмилтона недельной давности — прошёл Q2 на «софте».



Как ни удивительно, более жёсткие шины ничуть не мешали Валттери ехать быстрее конкурентов на «суперсофте». И при этом он отнюдь не испытал тех проблем, что позже настигли Феттеля, Райкконена и Ферстаппена.

Ближе к финишу Боттаса переобули в «суперсофт», и он пошёл просто в заоблачном темпе. Валттери как стоячего проехал Феттеля и настигал Райкконена. Так что второе место стало как удачей, так и заслуженным призом.

Сюрприз этапа: Стоффель Вандорн

Можно было бы подивиться шестому месту Нико Хюлькенберга, но немец уже приучил нас к прыжкам выше головы. Теперь, чтобы по-настоящему удивить, пилоту «Рено» придётся сделать сальто на подиум.



А вот Вандорн действительно был хорош в Сильверстоуне. Сначала бельгиец второй раз за сезон прошёл в третий сегмент квалификации и впервые превзошёл Фернандо Алонсо. А потом он добрую половину гонки удерживал место в топ-10, явно намереваясь на нём финишировать.



Стоффель подвела тактика: переобувшийся в «суперсофт» Масса оказался слишком быстр и отнял у бельгийца одно очко. Однако такое выступление «Макларена» на не лучшей для него трассе уже стало откровением. Неужто «Хонде» что-то удалось?

Провал этапа: «Уильямс»

Неделю назад «Уильямс» провёл худшую квалификацию за четыре года, но чудесным образом ворвался в топ-10 обоими болидами. На этот раз машины из Гроува вновь были отвратительны в субботу: 15-е и 16-е места.

У Стролла не заладилось и в гонке: темпа не было, повреждения не давали ехать и провоцировали лишние пит-стопы. Масса же быстро попал на грань десятки и долго боролся за неё. Ближе к концу казалось, что он атакует «Форс Индия», но даже «суперсофт» не дал ему этого сделать.

Одно очко на домашней трассе и очередное поражение в битве с прямыми конкурентами. «Уильямсу» пора задуматься о том, как уберечь пятое место в Кубке конструкторов.

Цитата этапа: Даниил Квят

«Когда гонщик видит, что со мной случилось, он знает, что в 12-м повороте у меня не будет идеальной траектории. И когда он так себя ведёт, столкновение на 90% неизбежно. Я верю, что, ожидай такого другая машина, она пыталась бы пройти меня на следующей прямой. Но он так не сделал. Так что ты просто занимаешь такое положение и говоришь напарнику: “Хорошо, врезайся в меня”.



Я считаю, произошло именно это, и полностью не согласен со штрафом. Конечно, ответственность лежит и на мне, но отвечать за произошедшее должны мы оба. Когда Сайнс выжимал меня с трассы в четырёх первых гонках, ему никто ничего не сказал. Он опять начал так делать, ему надо держаться от меня подальше на первом круге. Так будет лучше для команды. Жаль, что такое случилось».