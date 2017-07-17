Косаченко: Разговоры о завершении Квятом карьеры в «Ф-1» неуместны, катастрофы нет

На Гран-при Великобритании в воскресенье Карлос Сайнс-младший завершил выступление на первом круге после столкновения с партнером по команде Квятом. Неделей ранее Квят в самом начале Гран-при Австрии спровоцировал аварию, в результате которой Фернандо Алонсо из «Макларена» и Макс Ферстаппен из «Ред Булл» завершили гонку. Квят с 4 очками занимает 16-е место в личном зачете пилотов.

«Прежде всего, любые разговоры о том, что Квят закончит карьеру в “Формуле-1”, считаю неуместными. Говорить официально может только руководство “Ред Булл”, а пока с их стороны не было даже намеков на то, что его отправят в отставку. Напротив, не так давно (руководитель команды “Ред Булл”) Кристиан Хорнер выразил надежду, что Квят останется в команде в следующем году. Нет катастрофы никакой, если бы она была, тот же (консультант команды) Хельмут Марко уже такого бы наговорил в интервью», — сказала Косаченко по телефону.