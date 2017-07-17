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17 июля 2017, 13:17 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Косаченко: Разговоры о завершении Квятом карьеры в «Ф-1» неуместны, катастрофы нет

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт, Семен Галькевич. Разговоры о завершении гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом карьеры в «Формуле-1» неуместны, все происходящее в последнее время с россиянином является рабочей ситуацией, заявила агентству «Р-Спорт» экс-коммерческий директор «Катерхэма», бывший менеджер первого российского пилота «Королевских гонок» Виталия Петрова Оксана Косаченко.

<em>МОСКВА 17 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. </em>Разговоры о завершении гонщиком <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниилом <span class=error>Квятом</span> карьеры в Формуле-1 неуместны все происходящее в последнее время с россиянином является рабочей ситуацией заявила агентству Р-Спорт <nobr>экс-коммерческий</nobr> директор Катерхэма бывший менеджер первого российского пилота Королевских гонок Виталия <span class=error>Петрова</span> Оксана <span class=error>Косаченко</span>. Увеличить
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На Гран-при Великобритании в воскресенье Карлос Сайнс-младший завершил выступление на первом круге после столкновения с партнером по команде Квятом. Неделей ранее Квят в самом начале Гран-при Австрии спровоцировал аварию, в результате которой Фернандо Алонсо из «Макларена» и Макс Ферстаппен из «Ред Булл» завершили гонку. Квят с 4 очками занимает 16-е место в личном зачете пилотов.

«Прежде всего, любые разговоры о том, что Квят закончит карьеру в “Формуле-1”, считаю неуместными. Говорить официально может только руководство “Ред Булл”, а пока с их стороны не было даже намеков на то, что его отправят в отставку. Напротив, не так давно (руководитель команды “Ред Булл”) Кристиан Хорнер выразил надежду, что Квят останется в команде в следующем году. Нет катастрофы никакой, если бы она была, тот же (консультант команды) Хельмут Марко уже такого бы наговорил в интервью», — сказала Косаченко по телефону.

«То, что в “Ред Булле” нет паники, только подтверждает, что ситуация рабочая. И не надо эту панику наводить, это технический спорт, здесь в большой степени техника определяет успех. Да, много сходов и аварий в этом сезоне, а столкновение с партнером по команде — это нонсенс, но прямо уж каких-то ужасов я не вижу. Уверена, летний перерыв пойдет на пользу Квяту, и в конце августа он вернется полным сил, и мы будем видеть его в очковой зоне», — заключила Косаченко.
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