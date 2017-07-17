Косаченко: Разговоры о завершении Квятом карьеры в «Ф-1» неуместны, катастрофы нет
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Разговоры о завершении гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом карьеры в «Формуле-1» неуместны, все происходящее в последнее время с россиянином является рабочей ситуацией, заявила агентству «Р-Спорт» экс-коммерческий директор «Катерхэма», бывший менеджер первого российского пилота «Королевских гонок» Виталия Петрова Оксана Косаченко.
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«Прежде всего, любые разговоры о том, что Квят закончит карьеру в “Формуле-1”, считаю неуместными. Говорить официально может только руководство “Ред Булл”, а пока с их стороны не было даже намеков на то, что его отправят в отставку. Напротив, не так давно (руководитель команды “Ред Булл”) Кристиан Хорнер выразил надежду, что Квят останется в команде в следующем году. Нет катастрофы никакой, если бы она была, тот же (консультант команды) Хельмут Марко уже такого бы наговорил в интервью», — сказала Косаченко по телефону.
«То, что в “Ред Булле” нет паники, только подтверждает, что ситуация рабочая. И не надо эту панику наводить, это технический спорт, здесь в большой степени техника определяет успех. Да, много сходов и аварий в этом сезоне, а столкновение с партнером по команде — это нонсенс, но прямо уж
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