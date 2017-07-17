Угроза титулу «Феррари», рывок «Рено» и другие итоги Великобритании
«Мерседес» прогрессируют быстрее «Феррари», Райкконен ответил Маркьонне, а «Рено» вдруг стал четвёртым — анализ гонки в Сильверстоуне.
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Инициатива в чемпионате у «Мерседеса»
Когда во время
От 20 очков преимущества Себа в чемпионате осталось жалкое одно — и это не самая страшная новость для Феттеля. Больше немца и его команду должен печалить тот факт, что в последних гонках «Феррари» не может справиться с темпом Льюиса: Хэмилтон был чуть быстрее в Австрии, а в Великобритании его преимущество уже не подвергалось сомнениям. Если эта тенденция продолжится и дальше, то возникает вопрос: как Феттель сумеет продолжить борьбу за титул? В конце концов, коробка передач «Мерседеса» не будет ломаться каждый этап.
Судя по
Кими проснулся
На
Крайне неровные выступления Райкконена добавляют «Феррари» головной боли: непонятно, стоит ли переподписывать Кими ещё на сезон или
«Рено» возвращается в борьбу
Совсем недавно казалось: заводская команда «Рено» не в состоянии справиться с поставленными на сезон задачами. В Австрии французский коллектив уступал по скорости как минимум «Форс Индия» и «Хаасу», но спустя неделю всё изменилось: новое днище и другие аэродинамические новинки резко продвинули команду Абитебуля вперёд. При этом и сами характеристики трассы с её многочисленными быстрыми поворотами подходили RS17 лучше, чем «Ред Булл Ринг», где много медленных изгибов.
«Рено» показал, что тоже является серьёзной силой в гонке обновлений, при этом даже в самой команде удивились, что резко стали лучшими из середняков, перегнав «Форс Индия». Осталось оценить, насколько хороша окажется машина на других трассах — при этом в Венгрии ожидаются очередные новинки плюс новое днище получит и Палмер.
К слову, о Палмере: сход Джолиона ещё до старта гонки напоминает, что в «Рено»
«Макларен»: шаг вперёд, но не рывок
Смешанные чувства в «Макларене»: судя по тренировкам и квалификации, прогресс действительно есть. Гонщики команды всё чаще попадают в топ-10, теперь вот до Q3 добрался Вандорн. Выходит, аэродинамические новинки и новая версия мотора «Хонда» реально работают. Вот только темпы продвижения вперёд не поражают воображения, плюс в гонке «Макларен» ехал хуже, чем в квалификации.
Свет в конце тоннеля вроде как есть, но такой тускловатый — и непонятно, чего ждать дальше. Чего
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