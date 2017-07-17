Угроза титулу «Феррари», рывок «Рено» и другие итоги Великобритании

Инициатива в чемпионате у «Мерседеса»

Когда во время Гран-при Австрии было объявлено о штрафе Льюису Хэмилтону за замену коробки передач, казалось, что всё в чемпионате мира складывается в пользу Себастьяна Феттеля. Однако позади две гонки — и от преимущества Себа остался пшик. Относительно минимизировав потери на «Ред Булл Ринге», Хэмилтон в доминирующем стиле победил в Сильверстоуне, в то время как Феттель променял место на подиуме на далёкую седьмую позицию.

От 20 очков преимущества Себа в чемпионате осталось жалкое одно — и это не самая страшная новость для Феттеля. Больше немца и его команду должен печалить тот факт, что в последних гонках «Феррари» не может справиться с темпом Льюиса: Хэмилтон был чуть быстрее в Австрии, а в Великобритании его преимущество уже не подвергалось сомнениям. Если эта тенденция продолжится и дальше, то возникает вопрос: как Феттель сумеет продолжить борьбу за титул? В конце концов, коробка передач «Мерседеса» не будет ломаться каждый этап.

Судя по Гран-при Великобритании, действующие чемпионы мира выигрывают гонку обновлений, однако для верности давайте дождёмся последнего перед перерывом Гран-при Венгрии: абсолютно иная по характеристикам трасса даст окончательный ответ, может ли «Феррари» сейчас бороться с «Мерседесом».

Кими проснулся

На Гран-при Австрии президент «Феррари» Серджио Маркьонне посетовал, что Кими Райкконен частенько впадает в апатию — и уже в следующий гоночный уик-энд финн сумел ответить. Финн опередил Феттеля в квалификации, да и в гонке ехал вполне в темпе напарника (даже с учётом того, что Себастьян на какое-то время был заперт позади Ферстаппена). Выходит, есть ещё порох в пороховницах?

Крайне неровные выступления Райкконена добавляют «Феррари» головной боли: непонятно, стоит ли переподписывать Кими ещё на сезон или всё-таки попробовать выцепить кого-то помоложе (Риккардо, Ферстаппен, Грожан, Перес и так далее). Если бы Кими стабильно проваливал Гран-при или всегда уступал Феттелю — один разговор, но ведь иногда Райкконен оказывается быстрее! Вопрос — что перевесит к моменту принятия решения. Но австрийскую волну критики Кими сумел разогнать.

«Рено» возвращается в борьбу

Совсем недавно казалось: заводская команда «Рено» не в состоянии справиться с поставленными на сезон задачами. В Австрии французский коллектив уступал по скорости как минимум «Форс Индия» и «Хаасу», но спустя неделю всё изменилось: новое днище и другие аэродинамические новинки резко продвинули команду Абитебуля вперёд. При этом и сами характеристики трассы с её многочисленными быстрыми поворотами подходили RS17 лучше, чем «Ред Булл Ринг», где много медленных изгибов.



«Рено» показал, что тоже является серьёзной силой в гонке обновлений, при этом даже в самой команде удивились, что резко стали лучшими из середняков, перегнав «Форс Индия». Осталось оценить, насколько хороша окажется машина на других трассах — при этом в Венгрии ожидаются очередные новинки плюс новое днище получит и Палмер.



К слову, о Палмере: сход Джолиона ещё до старта гонки напоминает, что в «Рено» по-прежнему не могут побороть проблемы с надёжностью. Представьте на секунду, что гидравлика отказала бы не у более медленного Джолиона, а у Хюлькенберга — прощайте, столь важные восемь очков. Пора бы к середине чемпионата во всём разобраться, если в «Рено» действительно хотят побороться за пятое место (сейчас у «Уильямса» на 15 очков больше).

«Макларен»: шаг вперёд, но не рывок

Смешанные чувства в «Макларене»: судя по тренировкам и квалификации, прогресс действительно есть. Гонщики команды всё чаще попадают в топ-10, теперь вот до Q3 добрался Вандорн. Выходит, аэродинамические новинки и новая версия мотора «Хонда» реально работают. Вот только темпы продвижения вперёд не поражают воображения, плюс в гонке «Макларен» ехал хуже, чем в квалификации.