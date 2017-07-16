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В воскресенье Хэмилтон победил в гонке Гран-при Великобритании на трассе в Сильверстоуне.

«Я обожаю другие трассы, но эта стала одной из лучших в этом году. У нее самая лучшая комбинация поворотов во всем календаре “Формулы-1”. Мне нравятся уличные трассы, но трек в Монако — не из тех, что отлично подходит для гонок. Больше не строят такие трассы, как в Сильверстоуне. У нее есть характер и история», — цитирует Хэмилтона Рейтер.