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16 июля 2017, 22:41 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Хэмилтон: Трасса в Сильверстоуне — одна из лучших в этом сезоне «Формулы-1»

МОСКВА, 16 июл — Р-Спорт. Трасса в Сильверстоуне — одна из лучших в этом сезоне чемпионата «Формулы-1», заявил британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Трасса в Сильверстоуне — одна из лучших в этом сезоне чемпионата Формулы-1 заявил британский гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон. Увеличить
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© AP 2017

В воскресенье Хэмилтон победил в гонке Гран-при Великобритании на трассе в Сильверстоуне.

«Я обожаю другие трассы, но эта стала одной из лучших в этом году. У нее самая лучшая комбинация поворотов во всем календаре “Формулы-1”. Мне нравятся уличные трассы, но трек в Монако — не из тех, что отлично подходит для гонок. Больше не строят такие трассы, как в Сильверстоуне. У нее есть характер и история», — цитирует Хэмилтона Рейтер.
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