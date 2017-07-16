Хэмилтон: Трасса в Сильверстоуне — одна из лучших в этом сезоне «Формулы-1»
МОСКВА, 16 июл —
Р-Спорт. Трасса в Сильверстоуне — одна из лучших в этом сезоне чемпионата «Формулы-1», заявил британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© AP 2017
В воскресенье Хэмилтон победил в гонке
«Я обожаю другие трассы, но эта стала одной из лучших в этом году. У нее самая лучшая комбинация поворотов во всем календаре “Формулы-1”. Мне нравятся уличные трассы, но трек в Монако — не из тех, что отлично подходит для гонок. Больше не строят такие трассы, как в Сильверстоуне. У нее есть характер и история», — цитирует Хэмилтона Рейтер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter