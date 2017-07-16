Тото Вольфф: СМИ нападали на Хэмилтона без причины
Глава «Мерседеса» Тото Вольфф раскритиковал британские СМИ, которые перед «Гран-при Великобритании» нелестно писали о Льюисе Хэмилтоне. По его мнению, такого отношения к своим пилотам быть не должно.
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— Я прекрасно понимаю, что справедливо, а что нет, — цитирует Sky Sports Вольффа. — И я не могу понять, зачем уничтожать героя перед гонкой на его родине. Это сродни оскорблению. СМИ нападали на него без причины, и это сделало Хэмилтона сильнее.
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