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16 июля 2017, 21:22 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Тото Вольфф: СМИ нападали на Хэмилтона без причины

Глава «Мерседеса» Тото Вольфф раскритиковал британские СМИ, которые перед «Гран-при Великобритании» нелестно писали о Льюисе Хэмилтоне. По его мнению, такого отношения к своим пилотам быть не должно.

Глава Мерседеса <span class=error>Тото</span> <span class=error>Вольфф</span> раскритиковал британские СМИ которые перед Гран-при Великобритании нелестно писали о <span class=error>Льюисе</span> Хэмилтоне. Увеличить
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© РИА "Новости"

— Я прекрасно понимаю, что справедливо, а что нет, — цитирует Sky Sports Вольффа. — И я не могу понять, зачем уничтожать героя перед гонкой на его родине. Это сродни оскорблению. СМИ нападали на него без причины, и это сделало Хэмилтона сильнее.
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