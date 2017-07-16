Феттель: Ферстаппен всё ещё действует на нервы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Неправильно говорить, что я этого ожидал, но мы знаем, что он немного действует на нервы. Он пытается обороняться как можно жёстче, но надо же держать свою траекторию. Уверен, он успокоится. На его счёту всё ещё не много гонок.

Не думаю, что он перешёл черту, но с этим можно поспорить. Он уже сильно успокоился, так что всё нормально, — приводит слова Феттеля Autosport.