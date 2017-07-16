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16 июля 2017, 20:14 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель: Ферстаппен всё ещё действует на нервы

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что Макс Ферстаппен стал обороняться корректнее, но ещё позволяет себе лишнее. На Гран-при Великобритании Феттель смог пройти Ферстаппена только за счёт пит-стопа.

Пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> заявил что Макс Ферстаппен стал обороняться корректнее но ещё позволяет себе лишнее. Увеличить
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© Reuters

«Неправильно говорить, что я этого ожидал, но мы знаем, что он немного действует на нервы. Он пытается обороняться как можно жёстче, но надо же держать свою траекторию. Уверен, он успокоится. На его счёту всё ещё не много гонок.

Не думаю, что он перешёл черту, но с этим можно поспорить. Он уже сильно успокоился, так что всё нормально, — приводит слова Феттеля Autosport.
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