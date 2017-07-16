Квят в Великобритании: таран напарника и финиш без очков

Иногда достаточно одного инцидента, чтобы перестраховываться во избежание повторных ошибок. Но это, кажется, не про Даниила Квята: собрав нескольких пилотов в первом повороте Гран-при Австрии, россиянин вновь устроил аварию на первом круге, и снова его жертвой стала другая машина из квартета болидов «Ред Булл»…

Тренировки

Первую часть свободных заездов на «Сильверстоуне» Квят закончил седьмым, опередив напарника — Сайнс-младший показал только 11-е время. Во второй практике Карлос сохранил свою позицию, зато Даниил выпал из топ-10 и занял 12-е место в итоговых протоколах. Субботняя тренировка принесла россиянину 16-ю строчку, а испанец был лишь 17-м. При этом Даниилу не нравилась работа машины, но к решающей субботней сессии ситуацию удалось исправить.

Квалификация

В борьбе за стартовые позиции «Торо Россо» прыгнуть дальше второго сегмента не удалось. Обоим болидам оказалось по силам преодолеть первую часть, а во второй показать времена для выхода в финал Квят и Сайнс-младший не смогли — Карлос стал 14-м, а Даниил смог сравнять внутрикомандное сражение, показав 12-й результат. Теперь счёт в квалификациях — 5−5.

Гонка

Шансы отыграться в воскресенье итальянская команда потеряла уже после старта. Россиянин потерял позицию относительно своего напарника, а затем переборщил в сражении с испанцем — машину Квята с грязной части трассы снесло именно туда, где в этот момент ехал Сайнс-младший. Карлос оформил сход, поскольку на его болиде оказался развороченным левый понтон, успев до оставления кокпита ехидно в радиоэфире прокомментировать выходу напарника.

Даниил придерживался мнения, что это второй пилот «Торо Россо» его не увидел и инициировал столкновение, но ситуации это не меняло — STR12 под № 26 поплелась в боксы для замены повреждённого носового обтекателя и смены покрышек, после чего шансов на очки не осталось. Штрафной проезд по пит-лейну окончательно уничтожил и без того мизерную надежду отыграть хоть что-то.

Работа команды и пилота

Болид у «Торо Россо» не ломался, а о тактике на Гран-при Великобритании судить бессмысленно: повреждённая в столкновении машина позволяла разве что ехать до финиша. Если бы не проблемы у канада Лэнса Стролла и немца Паскаля Верляйна, то Квят замкнул бы пелотон, а так позади остались ещё «Уильямс» и «Заубер».



К работе команды вопросов, если коротко, нет. К пилоту — масса. Не Фелипе, а просто много. Даниил продолжил порочную практику на ровном месте портить свою гонку сразу же после старта. В Бахрейне и Азербайджане россиянин поучаствовал в инциденте с Сайнсом, а в Австрии вынес «Ред Булл», воспользовавшись «посредником» в лице «Макларена». Надеемся, наш соотечественник вспомнит важную истину — гонка в первом повороте не выигрывается. С подходом «либо грудь в крестах, либо голова в кустах» далеко не уехать: у испанца уже в семь раз больше очков, чем у россиянина, да даже у Паскаля Верляйна, пропустившего две гонки, лучшая результативность в сезоне-2017.

Цитата

«Даниил Квят уже не новичок и должен пилотировать лучше, чем сейчас», — коротко, но ёмко оценил выступление россиянина на Гран-при Великобритании многоопытный технический директор «Уильямса» Пэт Симондс.

Цитата Даниил Квят Когда Сайнс выжимал меня с трассы в четырёх первых гонках, ему никто ничего не сказал. Он опять начал так делать, ему надо держаться от меня подальше на первом круге. Так будет лучше для команды. Жаль, что такое случилось.

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