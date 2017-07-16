Квят в Великобритании: таран напарника и финиш без очков
Даниил Квят не исправился и вновь попал в аварию: на первом круге
Гран-при Великобритании россиянин врезался во второй болид «Торо Россо».
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Видимо, что-то случилось...
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Иногда достаточно одного инцидента, чтобы перестраховываться во избежание повторных ошибок. Но это, кажется, не про Даниила Квята: собрав нескольких пилотов в первом повороте
Тренировки
Первую часть свободных заездов на «Сильверстоуне» Квят закончил седьмым, опередив напарника —
Квалификация
В борьбе за стартовые позиции «Торо Россо» прыгнуть дальше второго сегмента не удалось. Обоим болидам оказалось по силам преодолеть первую часть, а во второй показать времена для выхода в финал Квят и
Гонка
Шансы отыграться в воскресенье итальянская команда потеряла уже после старта. Россиянин потерял позицию относительно своего напарника, а затем переборщил в сражении с испанцем — машину Квята с грязной части трассы снесло именно туда, где в этот момент ехал
Даниил придерживался мнения, что это второй пилот «Торо Россо» его не увидел и инициировал столкновение, но ситуации это не меняло — STR12 под № 26 поплелась в боксы для замены повреждённого носового обтекателя и смены покрышек, после чего шансов на очки не осталось. Штрафной проезд по
Работа команды и пилота
Болид у «Торо Россо» не ломался, а о тактике на
К работе команды вопросов, если коротко, нет. К пилоту — масса. Не Фелипе, а просто много. Даниил продолжил порочную практику на ровном месте портить свою гонку сразу же после старта. В Бахрейне и Азербайджане россиянин поучаствовал в инциденте с Сайнсом, а в Австрии вынес «Ред Булл», воспользовавшись «посредником» в лице «Макларена». Надеемся, наш соотечественник вспомнит важную истину — гонка в первом повороте не выигрывается. С подходом «либо грудь в крестах, либо голова в кустах» далеко не уехать: у испанца уже в семь раз больше очков, чем у россиянина, да даже у Паскаля Верляйна, пропустившего две гонки, лучшая результативность в сезоне-2017.
Цитата
«Даниил Квят уже не новичок и должен пилотировать лучше, чем сейчас», — коротко, но ёмко оценил выступление россиянина на
Что дальше
Печально, что авариями и безрезультативными
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