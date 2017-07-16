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16 июля 2017, 20:18 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят в Великобритании: таран напарника и финиш без очков

Даниил Квят не исправился и вновь попал в аварию: на первом круге Гран-при Великобритании россиянин врезался во второй болид «Торо Россо».

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© AFP 2017

Иногда достаточно одного инцидента, чтобы перестраховываться во избежание повторных ошибок. Но это, кажется, не про Даниила Квята: собрав нескольких пилотов в первом повороте Гран-при Австрии, россиянин вновь устроил аварию на первом круге, и снова его жертвой стала другая машина из квартета болидов «Ред Булл»…

Тренировки

Первую часть свободных заездов на «Сильверстоуне» Квят закончил седьмым, опередив напарника — Сайнс-младший показал только 11-е время. Во второй практике Карлос сохранил свою позицию, зато Даниил выпал из топ-10 и занял 12-е место в итоговых протоколах. Субботняя тренировка принесла россиянину 16-ю строчку, а испанец был лишь 17-м. При этом Даниилу не нравилась работа машины, но к решающей субботней сессии ситуацию удалось исправить.

Квалификация

В борьбе за стартовые позиции «Торо Россо» прыгнуть дальше второго сегмента не удалось. Обоим болидам оказалось по силам преодолеть первую часть, а во второй показать времена для выхода в финал Квят и Сайнс-младший не смогли — Карлос стал 14-м, а Даниил смог сравнять внутрикомандное сражение, показав 12-й результат. Теперь счёт в квалификациях — 5−5.

Гонка

Шансы отыграться в воскресенье итальянская команда потеряла уже после старта. Россиянин потерял позицию относительно своего напарника, а затем переборщил в сражении с испанцем — машину Квята с грязной части трассы снесло именно туда, где в этот момент ехал Сайнс-младший. Карлос оформил сход, поскольку на его болиде оказался развороченным левый понтон, успев до оставления кокпита ехидно в радиоэфире прокомментировать выходу напарника.

Даниил придерживался мнения, что это второй пилот «Торо Россо» его не увидел и инициировал столкновение, но ситуации это не меняло — STR12 под № 26 поплелась в боксы для замены повреждённого носового обтекателя и смены покрышек, после чего шансов на очки не осталось. Штрафной проезд по пит-лейну окончательно уничтожил и без того мизерную надежду отыграть хоть что-то.

Работа команды и пилота

Болид у «Торо Россо» не ломался, а о тактике на Гран-при Великобритании судить бессмысленно: повреждённая в столкновении машина позволяла разве что ехать до финиша. Если бы не проблемы у канада Лэнса Стролла и немца Паскаля Верляйна, то Квят замкнул бы пелотон, а так позади остались ещё «Уильямс» и «Заубер».

К работе команды вопросов, если коротко, нет. К пилоту — масса. Не Фелипе, а просто много. Даниил продолжил порочную практику на ровном месте портить свою гонку сразу же после старта. В Бахрейне и Азербайджане россиянин поучаствовал в инциденте с Сайнсом, а в Австрии вынес «Ред Булл», воспользовавшись «посредником» в лице «Макларена». Надеемся, наш соотечественник вспомнит важную истину — гонка в первом повороте не выигрывается. С подходом «либо грудь в крестах, либо голова в кустах» далеко не уехать: у испанца уже в семь раз больше очков, чем у россиянина, да даже у Паскаля Верляйна, пропустившего две гонки, лучшая результативность в сезоне-2017.

Цитата

«Даниил Квят уже не новичок и должен пилотировать лучше, чем сейчас», — коротко, но ёмко оценил выступление россиянина на Гран-при Великобритании многоопытный технический директор «Уильямса» Пэт Симондс.

Что дальше

Печально, что авариями и безрезультативными Гран-при проблемы Квята не ограничиваются. Даниил уже получил девять штрафных баллов за свои проделки. При 12 баллах, напомним, гонщик пропустит следующий этап. Беда в том, что «сгорят» некоторые штрафы россиянина только в конце октября, когда завершится гонка в США. До этого момента в календаре Формулы-1 ещё шесть (!!!) уик-эндов, и если в «Торо Россо» ничего не смогут сделать, то у её пилота есть весьма неиллюзорный шанс стать первым гонщиком, который будет дисквалифицирован на один Гран-при за набранные за год штрафные очки. Сомнительное, скажем прямо, достижение… На Гран-при Венгрии Даниилу Квяту хочется пожелать одного — просто, если уж совсем откровенно, не косячить. А затем с толком провести летние каникулы, чтобы вернуться новым пилотом.
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