Даниил Квят: Я разочарован наказанием. Не знаю, чего хотят судьи

— Мы вошли в 11-й поворот вместе, а потом я попал на грязную часть траектории, из-за чего возникла недостаточная поворачиваемость, — цитирует F1i Квята. — Когда машина движется с такой огромной скоростью и недостаточной поворачиваемостью, а ваш партнер по команде вас просто не видит, то вы натыкаетесь просто на него. Я разочарован наказанием. Стюарды призывают нас бороться на трассе, а потом происходит такое. Моя гонка испорчена, его гонка испорчена, и меня еще наказывают. Я не знаю, чего они хотят.