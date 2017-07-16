Даниил Квят: Я разочарован наказанием. Не знаю, чего хотят судьи
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят не считает себя виноватым в столкновении с партнером по команде Карлосом Сайнсом, которое случилось в начале гонки «Гран-при Великобритании». Россиянин был наказан за это во время гонки проездом по
пит-лейну, а потом получил два штрафных очка в свою суперлицензию.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© Reuters
— Мы вошли в 11-й поворот вместе, а потом я попал на грязную часть траектории,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter