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16 июля 2017, 19:29 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Даниил Квят: Я разочарован наказанием. Не знаю, чего хотят судьи

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят не считает себя виноватым в столкновении с партнером по команде Карлосом Сайнсом, которое случилось в начале гонки «Гран-при Великобритании». Россиянин был наказан за это во время гонки проездом по пит-лейну, а потом получил два штрафных очка в свою суперлицензию.

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> не считает себя виноватым в столкновении с партнером по команде <span class=error>Карлосом</span> <span class=error>Сайнсом</span> которое случилось в начале гонки Гран-при Великобритании. Увеличить
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© Reuters

— Мы вошли в 11-й поворот вместе, а потом я попал на грязную часть траектории, из-за чего возникла недостаточная поворачиваемость, — цитирует F1i Квята. — Когда машина движется с такой огромной скоростью и недостаточной поворачиваемостью, а ваш партнер по команде вас просто не видит, то вы натыкаетесь просто на него. Я разочарован наказанием. Стюарды призывают нас бороться на трассе, а потом происходит такое. Моя гонка испорчена, его гонка испорчена, и меня еще наказывают. Я не знаю, чего они хотят.
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