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16 июля 2017, 19:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сайнс-младший: Мне всё равно, будет ли Квят извиняться

Гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший не ждёт от Даниила Квята извинений за аварию на Гран-при Великобритании.

Гонщик <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> <span class=error>Карлос</span> <nobr>Сайнс-младший</nobr> не ждёт от Даниила <span class=error>Квята</span> извинений за аварию на <nobr>Гран-при </nobr>Великобритании. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Я не знаю (ждать ли извинений и объяснений), и мне всё равно. Мы обсудим это внутри команды. Я не хочу создавать никаких проблем, команде достаточно того, что две её машины столкнулись на первом круге. Не хватало ещё, чтобы теперь один пилот говорил о другом», — приводит слова Сайнса Crash.

Квят получил проезд по пит-лейну и два штрафных очка за аварию, которая привела к сходу Сайнса-младшего.
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