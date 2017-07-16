Сайнс-младший: Мне всё равно, будет ли Квят извиняться
Гонщик «Торо Россо» Карлос
Сайнс-младший не ждёт от Даниила Квята извинений за аварию на Гран-при Великобритании.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я не знаю (ждать ли извинений и объяснений), и мне всё равно. Мы обсудим это внутри команды. Я не хочу создавать никаких проблем, команде достаточно того, что две её машины столкнулись на первом круге. Не хватало ещё, чтобы теперь один пилот говорил о другом», — приводит слова Сайнса Crash.
Квят получил проезд по
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