Сайнс-младший: Мне всё равно, будет ли Квят извиняться

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«Я не знаю (ждать ли извинений и объяснений), и мне всё равно. Мы обсудим это внутри команды. Я не хочу создавать никаких проблем, команде достаточно того, что две её машины столкнулись на первом круге. Не хватало ещё, чтобы теперь один пилот говорил о другом», — приводит слова Сайнса Crash.