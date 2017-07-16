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16 июля 2017, 18:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Пирелли: Проколы шин у Феттеля и Райкконена вызваны разными причинами

«Пирелли» заявила, что анализ проблем с шинами, которые испытывали пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен в ходе гонки Гран-при Великобритании Формулы-1, показал, что они были вызваны разными причинами, сообщает Autosport.

У обоих пилотов «Феррари» лопнули шины. Из-за этого Феттель откатился с четвёртого места на седьмое, а Райкконен заявил, что был способен завоевать второе место.

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, его напарник Валттери Боттас стал вторым, а Кими Райкконен замкнул тройку призёров.
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