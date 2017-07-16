Симондс поставил под сомнение будущее Квята в «Формуле-1»
Технический директор «Уильямса» Пэт Симондс сказал, что Даниил Квят — не новичок и должен водить лучше, чем на «Гран-при Великобритании». Российский пилот «Торо Россо» на втором этапе подряд стал участником аварии. В Сильверстоуне он выбил партнера по команде Карлоса Сайнса.
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— Инцидент сам по себе уже непростителен, но наказание Квята меня огорчило, — цитирует Sky Sports Симондса. — Вернувшись в гонку, Квят уже был пассажиром.
Впереди у Карлоса большое будущее, а по поводу Квята — не уверен. Он не новичок в «Формуле-1» и должен водить лучше, чем сейчас.
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