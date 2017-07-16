Симондс поставил под сомнение будущее Квята в «Формуле-1»

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— Инцидент сам по себе уже непростителен, но наказание Квята меня огорчило, — цитирует Sky Sports Симондса. — Вернувшись в гонку, Квят уже был пассажиром.

Впереди у Карлоса большое будущее, а по поводу Квята — не уверен. Он не новичок в «Формуле-1» и должен водить лучше, чем сейчас.